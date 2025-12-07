Hà Nội

Bên trong căn phòng 8m² như hộp diêm nhưng không ngột ngạt

Bất động sản

Bên trong căn phòng 8m² như hộp diêm nhưng không ngột ngạt

Dù căn nhà chỉ vỏn vẹn 8m² nhưng mọi thứ được sắp xếp khoa học, tạo cảm giác chật nhưng không bí, đơn giản nhưng có chất riêng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Giữa Hong Kong (Trung Quốc) đắt đỏ, những căn hộ siêu nhỏ trở thành lựa chọn thực tế của nhiều bạn trẻ nhờ mức giá "dễ thở". Ảnh: post.smzdm
Căn phòng của chàng trai này vỏn vẹn chỉ 8m2 nhưng khá đủ đầy. Do trần cao tới 4m, không gian được tách thành nhiều lớp, mỗi khu vực đều có chức năng riêng, gọn gàng nhưng không ngột ngạt. Ảnh: post.smzdm
Khu vực ngay sau cửa được tận dụng làm nơi nơi cất những thứ thường dùng hàng ngày như móc treo chìa khoá, giá treo áo, kệ mở, máy giặt đặt âm tường...Ảnh: post.smzdm
Khu bếp mở và góc vệ sinh được sắp xếp cạnh nhau. Ảnh: post.smzdm
Diện tích bếp nhỏ nhưng vẫn được trang bị máy hút mùi, bồn rửa...Ảnh: post.smzdm
Phía đối diện là phòng tắm nhỏ đến mức bước vào không thể đóng kín cửa. Ảnh: post.smzdm
Phía đối diện là phòng tắm nhỏ đến mức bước vào không thể đóng kín cửa. Ảnh: post.smzdm
Góc làm việc và sinh hoạt là nơi có cửa sổ lớn nhất nhà. Ảnh: post.smzdm
Nhờ ánh sáng tự nhiên, khu vực này trở thành "khoảng thở" dễ chịu nhất căn phòng. Ảnh: post.smzdm
Ấn tượng nhất là lối lên tầng lửng được thiết kế bằng cầu thang gỗ có tay vịn hai bên để đảm bảo an toàn. Ảnh: post.smzdm
Nhờ không gian mở phía trên khu làm việc, tầng lửng không bị bí. Ảnh: post.smzdm
Gia chủ còn còn bố trí thêm một kệ sách nhỏ gắn âm vào tường. Ảnh: post.smzdm
