Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Bắt sống 'thủy quái' gần 200 kg, ngư dân vớ bẫm

Một nhóm ngư dân ở Bangladesh đã đánh bắt được một con cá Bhola nặng tới 194 kg tại Shah Porir Dwip, Teknaf, Cox's Bazar.

Tâm Anh (theo Bddigest)

Con cá Bhola nặng 194 kg đã mắc vào lưới kéo của ngư dân địa phương Kalu Fakir gần cửa sông Naf ở Gholar Char, Bangladesh.

Theo ông Mohammad Hasan, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác xã Chủ tàu đánh cá các ngư dân, do Nur Mohammad dẫn đầu, đã phát hiện "Thủy quái" khổng lồ trên mắc vào lưới đánh cá cùng với những con cá nhỏ hơn sau 1 giờ kéo lưới. Họ đã kéo con cá vào bờ với sự giúp đỡ của cư dân địa phương và vận chuyển đến bến tàu Shah Porir Dwip. Nhiều người dân đã tới xem con cá Bhola khổng lồ.

Nur Mohammad, một trong ngư dân đánh bắt được "thủy quái" nặng gần 200 kg cho hay: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt được một con cá Bhol lớn như vậy, nặng 194 kg".

caaa-1.jpg
Ngư dân bắt được con cá Bhola nặng gần 200 kg. Ảnh: Bddigest.

Con cá Bhola ban đầu được định giá là 300.000 Taka (khoảng 64,7 triệu đồng) nhưng cuối cùng đã được bán cho một thương nhân cá địa phương là Nurul Alam với giá 260.000 Taka (khoảng 56 triệu đồng).

Nurul Alam lưu ý rằng, mặc dù cá Bhola có trọng lượng khủng rất hiếm nhưng trước đó người ta đã bắt được một con cá Bhola nặng 150 kg ở gần đảo St. Martin.

Cán bộ Thủy sản cấp cao của Upazila, Delwar Hossain, xác nhận việc các ngư dân đã đánh bắt được con cá Bhola nặng 194 kg. Ông cho biết loài cá được người dân địa phương gọi là Bhol, được phân loại khoa học là Raiamas bhol. Theo ông, cá Bhol thường nặng từ 5 - 15 kg vào mùa Đông nên việc bắt được một cá thể nặng gần 200 kg là rất hiếm.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) liệt kê Raiamas bola là loài "Ít quan tâm", cho thấy loài cá này phân bố rộng rãi trên thế giới và có số lượng lớn.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#Ngư dân Bangladesh bắt cá khổng lồ #Đánh bắt cá cực kỳ hiếm #Thủy quái biển khơi #Loài cá Raiamas bhol #Kỷ lục bắt cá khổng lồ

Bài liên quan

Giải mã

Tận mục loài cá mập có gai kỳ dị sống cùng thời các loài khủng long

Hybodus, một chi cá mập cổ đại từng ngự trị trong các đại dương hàng trăm triệu năm trước, để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử tiến hóa động vật biển.

Tồn tại từ kỷ Permi đến kỷ Creta. Hybodus xuất hiện khoảng 260 triệu năm trước và tồn tại cho đến 65 triệu năm trước khi tuyệt chủng cùng nhiều loài khủng long. Ảnh: Pinterest.
Tồn tại từ kỷ Permi đến kỷ Creta. Hybodus xuất hiện khoảng 260 triệu năm trước và tồn tại cho đến 65 triệu năm trước khi tuyệt chủng cùng nhiều loài khủng long. Ảnh: Pinterest.
Chi cá mập phổ biến nhất thời Mesozoic. Trong suốt kỷ Jura và kỷ Creta, Hybodus là một trong những chi cá mập phổ biến và phân bố rộng rãi nhất. Ảnh: Pinterest.
Chi cá mập phổ biến nhất thời Mesozoic. Trong suốt kỷ Jura và kỷ Creta, Hybodus là một trong những chi cá mập phổ biến và phân bố rộng rãi nhất. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Giải mã

Cá ngừ khủng 280kg dài 2,4 mét khiến cần thủ ngỡ ngàng

Trong một chuyến đi câu, cần thủ người Na Uy Marcus Rostad câu được một con cá ngừ dài tới 2,4m và nặng 280 kg.

cauu-1.jpg
Anh Marcus Rostad, 31 tuổi, đến thăm cha ở Måløy, bờ biển phía tây Na Uy vào đầu tháng 9. Trong chuyến đi này, anh đã đi có buổi đi câu cá đáng nhớ khi bắt được một con cá ngừ khổng lồ dài 2,4m và nặng 280 kg. Ảnh: Marcus Rostad.
cauu-2.jpg
Cần thủ Rostad cho biết đã câu được con cá ngừ khủng trên sau nhiều giờ lênh đênh trên biển. Ảnh: Marcus Rostad.
Xem chi tiết

Giải mã

Sửng sốt ngư dân tóm gọn cá mú khủng nặng 150 kg

Một con cá mú khổng lồ nặng tới 150 kg, dài hơn 2m đã bị "tóm gọn" bởi các ngư dân ở thị trấn ven biển Paracale, Camarines Norte, Philippines.

caaa-1.jpg
Con cá mú khổng lồ nặng tới 150 kg, dài hơn 2m đã được 7 ngư dân khiêng vào bờ sau khi nó bị bắt được ở ngoài khơi thị trấn ven biển Paracale, Camarines Norte, Philippines. Ảnh: Myka Buenaobra/Facebook/Publiko.
caaa-2.jpg
Kích thước khủng của con cá mú khiến nhiều người dân bất ngờ, thích thú và vui mừng. Nhiều người đã chụp ảnh con cá khổng lồ này và coi đây là món quà mà biển cả ban tặng cho những ngư dân chăm chỉ. Ảnh: Myka Buenaobra/Facebook/Publiko.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới