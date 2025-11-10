Bắt sống 'thủy quái' gần 200 kg, ngư dân vớ bẫm

Một nhóm ngư dân ở Bangladesh đã đánh bắt được một con cá Bhola nặng tới 194 kg tại Shah Porir Dwip, Teknaf, Cox's Bazar.

Con cá Bhola nặng 194 kg đã mắc vào lưới kéo của ngư dân địa phương Kalu Fakir gần cửa sông Naf ở Gholar Char, Bangladesh.

Theo ông Mohammad Hasan, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác xã Chủ tàu đánh cá các ngư dân, do Nur Mohammad dẫn đầu, đã phát hiện "Thủy quái" khổng lồ trên mắc vào lưới đánh cá cùng với những con cá nhỏ hơn sau 1 giờ kéo lưới. Họ đã kéo con cá vào bờ với sự giúp đỡ của cư dân địa phương và vận chuyển đến bến tàu Shah Porir Dwip. Nhiều người dân đã tới xem con cá Bhola khổng lồ.

Nur Mohammad, một trong ngư dân đánh bắt được "thủy quái" nặng gần 200 kg cho hay: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt được một con cá Bhol lớn như vậy, nặng 194 kg".

Ngư dân bắt được con cá Bhola nặng gần 200 kg. Ảnh: Bddigest.

Con cá Bhola ban đầu được định giá là 300.000 Taka (khoảng 64,7 triệu đồng) nhưng cuối cùng đã được bán cho một thương nhân cá địa phương là Nurul Alam với giá 260.000 Taka (khoảng 56 triệu đồng).

Nurul Alam lưu ý rằng, mặc dù cá Bhola có trọng lượng khủng rất hiếm nhưng trước đó người ta đã bắt được một con cá Bhola nặng 150 kg ở gần đảo St. Martin.

Cán bộ Thủy sản cấp cao của Upazila, Delwar Hossain, xác nhận việc các ngư dân đã đánh bắt được con cá Bhola nặng 194 kg. Ông cho biết loài cá được người dân địa phương gọi là Bhol, được phân loại khoa học là Raiamas bhol. Theo ông, cá Bhol thường nặng từ 5 - 15 kg vào mùa Đông nên việc bắt được một cá thể nặng gần 200 kg là rất hiếm.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) liệt kê Raiamas bola là loài "Ít quan tâm", cho thấy loài cá này phân bố rộng rãi trên thế giới và có số lượng lớn.