Bắt nhóm thanh thiếu niên thủ sẵn hung khí, tháo biển số xe đi cướp tài sản

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí, tháo biển số xe để thực hiện nhiều vụ cướp táo tợn vào ban đêm.

Tối 20/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Bàn Thạch điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng cướp tài sản của người đi đường.

Trước đó, khoảng 3h ngày 18/8, em V.Q.B (SN 2008, trú phường Quảng Phú) bị 4 đối tượng sử dụng dao khống chế, cướp chiếc điện thoại iPhone 12 Pro tại khu vực phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bàn Thạch triển khai truy xét, khoanh vùng và quyết liệt truy bắt thủ phạm.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Chỉ sau 1 ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ danh tính 4 đối tượng, gồm Phan Hồ Ka (SN 2009), Nguyễn Đăng Khôi (SN 2009), Ngô Thái Danh (SN 2008) và Nguyễn Văn Thành (SN 2007). Đây là nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí, tháo biển số xe để thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp táo tợn vào ban đêm.

Khai thác nhanh cho thấy, trước khi gây án ở phường Bàn Thạch, các đối tượng đã thực hiện 3 vụ cướp tại các tuyến đường vắng ở phường Hương Trà và phường Quảng Phú.

Các đối tượng đi thành nhóm, di chuyển bằng xe máy đã tháo biển số, tìm nạn nhân đi một mình rồi giả vờ "xin mượn điện thoại". Khi nạn nhân lưỡng lự, chúng liền dùng dao khống chế, đe dọa để chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, sau khi cướp thành công chiếc iPhone 12 Pro, cả bọn tiếp tục bàn bạc kế hoạch ra Huế để tiếp tục gây án.

Để che giấu hành vi phạm tội, sau khi gây án, nhóm đối tượng di chuyển qua nhiều địa phương như Thăng Bình, Hiệp Đức, Quế Sơn… nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động, xe máy và dao Thái Lan dùng để gây án.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ.

