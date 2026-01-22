Bất ngờ hai thanh niên quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT Bắc Ninh

Ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, chỉ trong thời gian ngắn sau khi thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô, một đối tượng đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Vì Văn Dụ bị CSGT bắt giữ.

Cụ thể, hồi 20h25, ngày 21/01/2026, tại đường Đàm Văn Lễ, phường Nam Sơn (tỉnh Bắc Ninh), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ CSGT Võ Cường, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave không gắn biển kiểm soát. Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, các đối tượng bất ngờ quay đầu bỏ chạy.

Sau quá trình truy đuổi, tổ công tác đã bắt giữ được người điều khiển phương tiện. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai tên Vì Văn Dụ (sinh năm 1998, trú tại tỉnh Phú Thọ), thừa nhận chiếc xe mô tô đang sử dụng là tài sản đã trộm cắp vào khoảng 12h cùng ngày tại khu vực cổng Công ty Goertek, Khu công nghiệp Quế Võ.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng có hai tiền án về hành vi xâm phạm sở hữu. Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cùng tang vật đến Công an phường Nam Sơn, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

