Bắt giữ đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu ở Đồng Tháp

Đang vận chuyển hơn 500 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, đối tượng N.T.Đ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 28/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 01 vụ vận chuyển thuốc lá không hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, khoảng 11h30, ngày 25/01, trong quá trình tuần tra trên đường Trần Văn Hiển (xã Chợ Gạo), lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện đối tượng N.T.Đ (SN: 1974, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe mô tô BKS: 63V7-6912 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Đối tượng N.T.D cùng tang vật bị bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng N.T.D đang vận chuyển 510 bao thuốc lá các loại (100 bao thuốc lá Scott, 10 bao thuốc lá hiệu 555, 400 bao thuốc lá hiệu Jet) nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao người và tang vật cho Công an xã Chợ Gạo tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.