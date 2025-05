Báo động đỏ cứu 12 người trong vụ nổ nhà máy ở Quảng Nam

Trộm dây điện, hai người ở Bắc Kạn bị điện giật bỏng nặng Cả hai đối tượng này đều nghiện ma tuý. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đưa các đối tượng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lường Hướng Dương, sinh năm1989, trú tại thị trấn Phủ thông, huyện Bạch Thông về tội trộm cắp tài sản, xảy ra tại Trạm biến áp Huyền Tụng, thuộc tổ 7, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn.