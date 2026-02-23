Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ban trắng nở khắp Đà Lạt, hút khách du xuân

Du lịch

Ban trắng nở khắp Đà Lạt, hút khách du xuân

Mỗi độ xuân về, hoa ban trắng nở rộ khắp Đà Lạt, nhuộm sắc tinh khôi lên phố núi, tạo nên khung cảnh dịu dàng, mơ màng khiến du khách say lòng.

Vân Giang (Tổng hợp)
Không rực rỡ như mai đào, hoa ban trắng đến với Đà Lạt bằng vẻ đẹp tinh khôi và lặng lẽ. Loài hoa vốn gắn với núi rừng Tây Bắc khi hiện diện ở phố núi lại mang một sắc thái khác mềm mại, dịu dàng và đậm chất thơ. Ảnh Như Diễm
Không rực rỡ như mai đào, hoa ban trắng đến với Đà Lạt bằng vẻ đẹp tinh khôi và lặng lẽ. Loài hoa vốn gắn với núi rừng Tây Bắc khi hiện diện ở phố núi lại mang một sắc thái khác mềm mại, dịu dàng và đậm chất thơ. Ảnh Như Diễm
Trong tiết trời se lạnh đầu năm, những hàng ban trắng bung nở khắp các tuyến phố, len vào từng góc nhỏ của Đà Lạt. Sắc trắng thanh khiết nổi bật trên nền trời trong xanh, tạo nên bức tranh xuân trong trẻo khiến ai đi qua cũng phải chậm bước ngắm nhìn. Ảnh Như Diễm
Trong tiết trời se lạnh đầu năm, những hàng ban trắng bung nở khắp các tuyến phố, len vào từng góc nhỏ của Đà Lạt. Sắc trắng thanh khiết nổi bật trên nền trời trong xanh, tạo nên bức tranh xuân trong trẻo khiến ai đi qua cũng phải chậm bước ngắm nhìn. Ảnh Như Diễm
Sau khoảng thời gian trút lá vào cuối đông, cây ban bắt đầu khoe sắc khi xuân về. Những cành khẳng khiu bỗng phủ kín hoa, tạo nên vẻ đẹp vừa mong manh vừa đầy sức sống. Ảnh Thu Thảo
Sau khoảng thời gian trút lá vào cuối đông, cây ban bắt đầu khoe sắc khi xuân về. Những cành khẳng khiu bỗng phủ kín hoa, tạo nên vẻ đẹp vừa mong manh vừa đầy sức sống. Ảnh Thu Thảo
Hoa ban trắng thường có 5 cánh mỏng, mọc gần đầu cành, đường kính khoảng 10–15 cm. Nhụy nhỏ nhưng giàu mật, thu hút ong bướm bay về, làm không gian thêm phần sinh động. Ảnh Như Diễm
Hoa ban trắng thường có 5 cánh mỏng, mọc gần đầu cành, đường kính khoảng 10–15 cm. Nhụy nhỏ nhưng giàu mật, thu hút ong bướm bay về, làm không gian thêm phần sinh động. Ảnh Như Diễm
Dưới nắng nhẹ cao nguyên, từng chùm ban trắng đung đưa theo gió, mỏng manh như sương. Những tán cây phủ hoa trắng xóa hòa cùng bầu trời xanh tạo nên khung cảnh mơ màng, đặc trưng chỉ có ở Đà Lạt mùa xuân. Ảnh Như Diễm
Dưới nắng nhẹ cao nguyên, từng chùm ban trắng đung đưa theo gió, mỏng manh như sương. Những tán cây phủ hoa trắng xóa hòa cùng bầu trời xanh tạo nên khung cảnh mơ màng, đặc trưng chỉ có ở Đà Lạt mùa xuân. Ảnh Như Diễm
Không chỉ đẹp khi nở rộ, hoa ban còn quyến rũ bởi khoảnh khắc cánh hoa rơi theo gió. Những cánh trắng nhẹ tênh bay lả tả trên đường, mang lại cảm giác lãng mạn rất riêng, khiến nhiều du khách ví mùa ban như một “bản nhạc xuân” dịu dàng của phố núi. Ảnh Đạt Võ
Không chỉ đẹp khi nở rộ, hoa ban còn quyến rũ bởi khoảnh khắc cánh hoa rơi theo gió. Những cánh trắng nhẹ tênh bay lả tả trên đường, mang lại cảm giác lãng mạn rất riêng, khiến nhiều du khách ví mùa ban như một “bản nhạc xuân” dịu dàng của phố núi. Ảnh Đạt Võ
Tại Đà Lạt, hoa ban nở từ đầu năm và kéo dài đến khoảng cuối tháng 4. Tuy nhiên, thời điểm đẹp nhất là từ tháng 2 đến tháng 3 khi thời tiết mát lành, nắng vừa đủ và không khí xuân vẫn còn đọng lại trên từng con dốc. Ảnh Thu Thảo
Tại Đà Lạt, hoa ban nở từ đầu năm và kéo dài đến khoảng cuối tháng 4. Tuy nhiên, thời điểm đẹp nhất là từ tháng 2 đến tháng 3 khi thời tiết mát lành, nắng vừa đủ và không khí xuân vẫn còn đọng lại trên từng con dốc. Ảnh Thu Thảo
Giữa muôn loài hoa khoe sắc quanh năm, ban trắng mang đến cho Đà Lạt một vẻ đẹp tinh giản mà sâu lắng. Ảnh Quân Huỳnh
Giữa muôn loài hoa khoe sắc quanh năm, ban trắng mang đến cho Đà Lạt một vẻ đẹp tinh giản mà sâu lắng. Ảnh Quân Huỳnh
Không ồn ào, không phô trương, mùa hoa ban lặng lẽ đi qua phố núi, để lại trong lòng du khách một dư âm nhẹ nhàng, tinh khôi và đầy thương nhớ. Ảnh Đạt Võ
Không ồn ào, không phô trương, mùa hoa ban lặng lẽ đi qua phố núi, để lại trong lòng du khách một dư âm nhẹ nhàng, tinh khôi và đầy thương nhớ. Ảnh Đạt Võ
Vân Giang (Tổng hợp)
#Hoa ban trắng Đà Lạt #Vẻ đẹp mùa xuân #Khung cảnh phố núi #Hoa ban tinh khôi #Cảnh sắc mùa xuân #Ý nghĩa hoa ban

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT