Bạn gái hot girl của tiền vệ U23 Việt Nam 'lên đồ' khoe dáng vạn người mê

Cộng đồng trẻ

Bạn gái hot girl của tiền vệ U23 Việt Nam 'lên đồ' khoe dáng vạn người mê

Dù diện trang phục đơn giản với tông màu xanh pastel, bạn gái tiền vệ Phạm Minh Phúc vẫn khiến netizen khó rời mắt bởi đường cong nuột nà và nhan sắc ngọt ngào.

Trầm Phương
Mới đây, Hoàng Lan Anh - nàng WAGs xinh đẹp của tiền vệ Phạm Minh Phúc - vừa đăng tải bộ ảnh mới toát lên vẻ trẻ trung, năng động. Khác với phong cách điệu đà thường thấy, lần này cô nàng lựa chọn bộ jumpsuit màu xanh thiên thanh cực kỳ tôn dáng. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế bó sát giúp Lan Anh khoe trọn lợi thế hình thể: từ vòng eo "con kiến" đến đôi chân dài miên man. (Ảnh: IGNV)
Để tăng thêm "vibe" mùa đông cực nghệ, cô nàng khéo léo kết hợp cùng chụp tai lông vũ trắng muốt và đôi boot "bánh mì" đồng điệu, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa đáng yêu. (Ảnh: IGNV)
Dù không phối đồ hay trang điểm quá cầu kỳ, Lan Anh vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ làn da trắng sứ và gương mặt thanh tú. (Ảnh: IGNV)
Trong những khung hình ngồi bên bờ hồ hay thả dáng trên cầu gỗ, cô nàng toát lên vẻ trong trẻo nhưng không kém phần quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận "có cánh" cho bạn gái của Minh Phúc: "Body cổ đẹp quá", "em ngóng mãi". (Ảnh: IGNV)
Thời gian qua, Hoàng Lan Anh được cộng đồng mạng chú ý hơn với chuyện tình cùng nam tiền vệ Phạm Minh Phúc. Minh Phúc gây ấn tượng với người hâm mộ sau những màn trình diễn nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam, đặc biệt là bàn thắng mang tính quyết định giúp Việt Nam hạ UAE 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: IGNV)
Cả hai thường xuất hiện cùng nhau trong các bức ảnh đời thường và video trên mạng xã hội. Không phô trương quá mức nhưng những khoảnh khắc giản dị, vui vẻ của họ vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, Hoàng Lan Anh cũng là cái tên nổi bật trên mạng xã hội, đặc biệt trên nền tảng TikTok. Tài khoản của cô có hơn 3,7 triệu người theo dõi nhờ loạt video nhảy bắt trend, phong cách trẻ trung, tự tin và ngoại hình xinh xắn. (Ảnh: IGNV)
Sinh năm 2004, Hoàng Lan Anh thuộc thế hệ Gen Z, sớm tạo dấu ấn nhờ khả năng nắm bắt xu hướng nhanh. Nhiều điệu nhảy của cô nàng từng viral không chỉ ở Việt Nam mà còn ở quốc tế. (Ảnh: IGNV)
#tiền đạo U23 #bạn gái hot girl #nàng wag #bạn gái cầu thủ #hoàng lan anh #tiktoker

