Video: Sự kiện ra mắt mẫu xe diện Audi Q8 e-tron mới.

Theo thông tin từ nhà phân phối Việt Nam, gói ưu đãi tài chính này áp dụng cho các mẫu xe đời 2024 và 2025. Cụ thể, đối với các mẫu xe đời 2024, khách hàng có thể nhận hỗ trợ tài chính trực tiếp kết hợp ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tổng trị giá lên đến hơn 300 triệu đồng. Trong khi đó, các mẫu xe đời 2025 sẽ được hưởng mức hỗ trợ tài chính tối đa 100 triệu đồng.

Cụ thể khách hàng mua xe trong tháng 11 và 12/2025 đều được nhận mức ưu đãi tài chính: Audi A4: Ưu đãi lên đến 154,5 triệu đồng. Audi Q2: Ưu đãi lên đến 129,5 triệu đồng. Audi Q3: Ưu đãi lên đến 203 triệu đồng. Audi Q5: Ưu đãi lên đến 319,5 triệu đồng. Audi Q7: Ưu đãi lên đến 377 triệu đồng. Audi Q8: Ưu đãi lên đến 310 triệu đồng. Audi A6: Ưu đãi lên đến 315 triệu đồng.

Audi Việt Nam ưu đãi đặc biệt cho khách mua xe tới hơn 300 triệu đồng.

Là một trong những thị trường trọng điểm của Audi tại châu Á, Việt Nam hiện được Audi mang tới danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều phong cách và nhu cầu trải nghiệm khác nhau. Các mẫu xe Audi được nhập khẩu chính thức về Việt Nam hiện tại gồm có các mẫu sedan A4, A6 và A8L; các mẫu Sportback gồm Audi Q3, Audi Q5 và A7; các mẫu SUV gồm Audi Q2, Q3, Q5, Q7 và Q8; và mẫu Audi Q8 e-tron, e-tron GT, RS e-tron GT và Q6 e-tron chạy hoàn toàn bằng điện.

Những mẫu xe Audi phân phối tại Việt Nam được biết đến với thiết kế ngoại thất thanh lịch, nội thất sang trọng tinh tế với khoang lái công thái học trực quan cùng cảm giác lái chính xác, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu suất và sự thoải mái hàng ngày. Các dòng xe đều trang bị hệ truyền động mạnh mẽ, độ linh hoạt và tính đa dụng cao, nổi bật với hệ dẫn động quattro trứ danh, mang lại độ bám đường và cảm giác kiểm soát ổn định trong mọi điều kiện vận hành.