Audi trình làng xe ý tưởng với ngôn ngữ thiết kế mới tại Milan

Xe

Audi trình làng xe ý tưởng với ngôn ngữ thiết kế mới tại Milan

Tại Milan, Audi ra mắt concept hoàn toàn mới mang tên Audi Concept C, mở ra chương mới trong triết lý thiết kế của thương hiệu bốn vòng tròn trong tương lai.

Nguyễn Chung
Lấy cảm hứng từ chủ đề “Strive for Clarity” (Phấn đấu vì sự rõ ràng), Audi giới thiệu hướng tiếp cận thẩm mỹ tối giản nhưng vẫn đầy cảm xúc, hứa hẹn sẽ định hình ngôn ngữ thiết kế cho toàn bộ các dòng xe trong tương lai.
Sự kiện ra mắt Audi Concept C diễn ra tại một trong những kinh đô thiết kế lớn nhất thế giới càng khẳng định khát vọng tạo nên những giá trị vượt thời gian và khác biệt trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của ngành ôtô toàn cầu.
Theo Giám đốc Sáng tạo Massimo Frascella, cốt lõi của triết lý mới chính là “sự đơn giản triệt để”. Audi mong muốn loại bỏ những chi tiết thừa thãi để hướng đến sự tinh gọn tuyệt đối, mang lại trải nghiệm rõ ràng và tập trung hơn cho người dùng. Điều này không chỉ áp dụng cho ngoại thất mà còn cho cả nội thất, nơi những công nghệ và vật liệu tiên tiến được sử dụng một cách chính xác nhằm tối ưu hóa giá trị mang lại.
Frascella cho rằng một chiếc xe đáng mơ ước phải vượt qua cả lý trí, khơi gợi cảm xúc và trở thành biểu tượng văn hóa, chứ không chỉ là phương tiện di chuyển. Audi Concept C là minh chứng cụ thể đầu tiên cho tầm nhìn mới này. Mẫu xe ý tưởng được định hình bởi khung thân xe thẳng đứng, lấy cảm hứng từ biểu tượng đua xe Auto Union Type C trong lịch sử.
Những đường nét thiết kế theo chiều dọc tạo cảm giác mạnh mẽ, dứt khoát, đồng thời vẫn giữ được sự hài hòa nhờ tính tối giản triệt để. Nội thất được thiết kế để loại bỏ xao nhãng, chỉ hiển thị thông tin chính xác tại thời điểm cần thiết thông qua công nghệ thông minh. Đây là cách Audi tái định nghĩa sự sang trọng: không phải ở sự cầu kỳ, mà ở sự tinh khiết và chính xác.
TGĐ điều hành Audi, Gernot Döllner, khẳng định sự rõ ràng sẽ là kim chỉ nam dẫn dắt thương hiệu trong giai đoạn tiếp theo. Bằng việc ra mắt tại Milan, Audi không chỉ giới thiệu một mẫu xe ý tưởng, mà còn khởi động một hành trình tái cấu trúc toàn diện từ sản phẩm, quy trình cho đến cấu trúc tổ chức, nhằm hướng tới một tương lai điện hóa, số hóa và bền vững.
Với lịch sử hơn 125 năm phát triển, Audi hiện diện tại hơn 100 thị trường với 13 nhà máy trên toàn cầu, sở hữu nhiều thương hiệu cao cấp như Lamborghini, Ducati hay Bentley.
Năm 2024, hãng đã bàn giao khoảng 1,7 triệu xe đến tay khách hàng, tiếp tục khẳng định vị thế một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới. Tại Việt Nam, các dòng sedan như A4, A6, A8L, các mẫu SUV từ Q2 đến Q8 cùng loạt xe điện e-tron đang được phân phối chính hãng, phục vụ nhu cầu đa dạng của người dùng.
Việc trình làng Audi Concept C không chỉ đơn thuần là giới thiệu một mẫu xe ý tưởng, mà còn là tuyên ngôn về hướng đi tương lai của thương hiệu. Với sự kết hợp giữa triết lý thiết kế tối giản, công nghệ tiên tiến và cam kết điện hóa.
Audi đặt mục tiêu tạo nên những chiếc xe không chỉ chinh phục khách hàng bằng hiệu suất và độ sang trọng, mà còn bằng khả năng truyền cảm hứng và khẳng định dấu ấn văn hóa trong kỷ nguyên mới.
Video: Audi ra mắt concept hoàn toàn mới mang tên Audi Concept C.
Nguyễn Chung
