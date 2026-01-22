Anh tiến gần hơn tới xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 3 mới

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 3 vừa hoàn tất lần bắn đạn thật có kíp lái đầu tiên trong lịch sử, trong khuôn khổ thử nghiệm tại một cơ sở huấn luyện của Bộ Quốc phòng Anh.

Sự kiện diễn ra ngày 20/1/2026, do Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) thực hiện, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 30 năm Anh tiến hành bắn đạn thật với một mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực hoàn toàn mới trên lãnh thổ nước này.

Kết quả thử nghiệm cho thấy Challenger 3 đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm điều khiển từ xa sang thẩm định tác chiến với kíp lái thật, một bước đi then chốt trước khi đưa phương tiện vào biên chế chính thức. Đây cũng là cột mốc quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng thiết giáp của Lục quân Anh, trong bối cảnh chiến tranh cường độ cao đang quay trở lại châu Âu.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 3 đã đạt cột mốc then chốt đối với Lục quân Anh khi hoàn tất lần bắn đạn thật có kíp lái đầu tiên. Ảnh: Rheinmetall.

Trước khi tiến hành bắn có người điều khiển, Challenger 3 đã trải qua các đợt bắn thử điều khiển từ xa nhằm đánh giá an toàn và hiệu suất của tháp pháo mới, pháo chính và hệ thống điều khiển hỏa lực số hóa. Chỉ sau khi các tiêu chí kỹ thuật được đáp ứng, RBSL mới cho phép kíp lái vận hành xe tăng trong điều kiện gần với thực tế tác chiến.

Trong lần thử nghiệm này, Challenger 3 sử dụng đạn xuyên động năng chống tăng và đạn đa năng lập trình, qua đó xác nhận khả năng phối hợp giữa pháo nòng trơn Rheinmetall 120 mm L55A1, họ đạn NATO tiêu chuẩn và kiến trúc điều khiển hỏa lực hoàn toàn số hóa. Thành công của cuộc thử nghiệm mở đường cho các đợt bắn tiếp theo với cường độ cao hơn, cũng như các thử nghiệm tăng trưởng độ tin cậy trong năm 2026.

Challenger 3 được xem là trụ cột sức mạnh thiết giáp tương lai của Lục quân Anh, thay thế dần cho Challenger 2 – mẫu xe tăng đã phục vụ nhiều thập kỷ nhưng mang nặng hạn chế của thiết kế thời kỳ analog. Khác với pháo nòng xoắn và đạn dược đặc thù của Challenger 2, Challenger 3 sử dụng pháo nòng trơn tiêu chuẩn NATO, giúp đơn giản hóa hậu cần và tăng khả năng tương tác với các đồng minh.

Hệ thống cảm biến hiện đại, kiến trúc tác chiến kết nối mạng và đạn đa năng lập trình cho phép kíp lái Challenger 3 đối phó linh hoạt với nhiều loại mục tiêu, từ xe bọc thép hạng nặng đến công sự và bộ binh ẩn nấp. Xe cũng được thiết kế để tích hợp các gói giáp mô-đun và hệ thống phòng vệ chủ động, nhằm nâng cao khả năng sống còn trước tên lửa chống tăng thế hệ mới.

Challenger 3 đang được sản xuất theo hợp đồng trị giá hơn 800 triệu bảng Anh cho 148 xe nâng cấp, không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là dự án công nghiệp quốc phòng trọng điểm. Chương trình tạo ra hàng trăm việc làm kỹ thuật cao tại Anh, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng quốc phòng trong nước và châu Âu.

Việc hoàn tất bắn đạn thật có kíp lái cho thấy Challenger 3 đã vượt qua ngưỡng phát triển quan trọng, tiến gần hơn tới trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng bất ổn, đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy Anh quyết tâm duy trì năng lực thiết giáp hạng nặng hiện đại và đáng tin cậy trong nhiều thập kỷ tới.