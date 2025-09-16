Hà Nội

Ảnh hiếm hé lộ cuộc sống ở London hàng trăm năm trước

Thế giới

Ảnh hiếm hé lộ cuộc sống ở London hàng trăm năm trước

Những bức ảnh được trang Bored Panda đăng tải dưới đây phần nào hé lộ cuộc sống ở thủ đô London (Anh) hàng trăm năm trước.

An An (Theo BP)
Nhiếp ảnh gia Adolphe Smith đã ghi lại những bức ảnh về cuộc sống mưu sinh của người dân lao động ở London vào những năm 1800. (Nguồn ảnh: Bored Panda)
Trong ảnh là một bác sĩ đường phố ở London hàng trăm năm trước.
Xe ngựa là một trong những phương tiện di chuyển trên đường phố.
Các công nhân làm việc.
Người đánh giày trên đường phố ở London những năm 1800.
Người bán trái cây trên đường phố.
Dán quảng cáo trên bảng.
Bức ảnh này chụp đám đông đứng trước xe bán kem trên đường phố London.
Quầy bán cá ở khu St Giles.
Thợ khóa trên đường phố.
Một cửa hàng quần áo cũ ở khu Seven Dials, London.
Người phụ nữ ngồi bán hoa ở khu Covent Garden.
Một quầy hàng khác ở London hàng trăm năm trước.
