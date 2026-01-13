An Giang: Công ty Xây dựng TMD và những "mối quen" trong làng đấu thầu [Kỳ 4]

Phân tích dữ liệu 33 gói thầu cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong tỷ lệ trúng thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng TMD tại các Ban Quản lý dự án khác nhau trên địa bàn tỉnh An Giang.

Việc Công ty Cổ phần Xây dựng TMD (MST: 1602165843) liên tiếp được xướng tên tại các gói thầu xây lắp quan trọng, gần nhất là Gói thầu số 09 thuộc dự án Gia cố sạt lở đê bờ Đông rạch Bình Ghi, đã khiến dư luận chú ý đến hồ sơ năng lực và các mối quan hệ đặc biệt của doanh nghiệp này với những bên mời thầu tại An Giang.

Điểm tựa từ những "địa chỉ đỏ"

Theo dữ liệu phân tích từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến cuối năm 2025, Công ty Cổ phần Xây dựng TMD (địa chỉ tại Lô L4-29 Khu Đô Thị Golden City An Giang, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã tham gia tổng cộng 33 gói thầu, trúng 11 gói, trượt 21 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tuy nhiên, một chỉ số đáng kinh ngạc là tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này lại tập trung rất cao tại một số đơn vị mời thầu cụ thể.

Dẫn đầu danh sách là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực thành phố Long Xuyên. Tại đây, Công ty Xây dựng TMD tham gia 3 gói thầu và trúng cả 3 gói, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% với tổng giá trị trúng thầu trên 8,2 tỷ đồng. Các gói thầu tiêu biểu có thể kể đến như Gói thầu số 08 (phê duyệt ngày 19/05/2025) hay Gói thầu số 10 (phê duyệt ngày 25/11/2025).

Một "địa chỉ quen" khác là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu Thành. Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp của ông Trần Tuấn Anh đã dự thầu 7 gói tại đơn vị này và trúng tới 4 gói (tỷ lệ trên 57%), mang về doanh thu hơn 6,6 tỷ đồng. Tương tự, tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Thoại Sơn, nhà thầu này cũng ghi nhận tỷ lệ trúng thầu cao khi "ẵm" 2 trên tổng số 3 gói thầu tham dự.

Ảnh minh hoạ

Sự phân hóa kỳ lạ và bài toán cạnh tranh

Trái ngược hoàn toàn với sự thuận lợi tại Long Xuyên hay Châu Thành, Công ty Cổ phần Xây dựng TMD dường như lại trở thành "người lạ" khi bước chân sang các địa bàn khác trong cùng tỉnh An Giang. Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới, doanh nghiệp này tham gia 3 gói thầu nhưng đều nhận kết quả trượt thầu.

Sự "kém duyên" còn lan sang cả các đơn vị quản lý quy mô lớn hơn. Điển hình là tại Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, nhà thầu này đã trượt thầu Gói thầu số 15 có giá trị lớn. Tại Ban Quản lý dự án huyện An Phú, doanh nghiệp cũng trượt Gói thầu số 05 vào cuối năm 2024.

Sự phân hóa rõ rệt này, thắng tuyệt đối tại nơi này nhưng lại trắng tay tại nơi khác khiến dư luận không khỏi đặt nghi vấn: Liệu có hay không sự ưu ái hoặc những điều kiện kỹ thuật "đặc thù" tại các Ban Quản lý dự án "quen thuộc" giúp nhà thầu dễ dàng vượt qua các đối thủ? Hay đơn giản đó chỉ là chiến lược tập trung nguồn lực của doanh nghiệp vào những địa bàn trọng điểm?

Góc nhìn từ chuyên gia và luật pháp

Nhận định về hiện tượng "nhà thầu quen", chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp tại một đơn vị không vi phạm pháp luật nếu quy trình tổ chức diễn ra công khai, minh bạch. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ trúng thầu quá cao đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thấp hoặc có những dấu hiệu loại bỏ đối thủ bằng rào cản kỹ thuật, các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh theo Luật Đấu thầu 2023".

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đều nhấn mạnh trách nhiệm giải trình và tính công bằng trong lựa chọn nhà thầu. Việc một doanh nghiệp trúng thầu sát nút hoặc trúng thầu nhờ đối thủ sẩy chân vì lỗi hành chính như trường hợp tại Gói thầu số 09 rạch Bình Ghi cần được soi xét kỹ lưỡng hơn về tính thực chất của cuộc thầu.

Với mức tiết kiệm trung bình của các gói thầu đã trúng đạt khoảng 87,99% so với giá dự toán, sự xuất hiện của Công ty Xây dựng TMD tại các dự án đầu tư công ở An Giang đang là tâm điểm chú ý. Hiệu quả kinh tế cho ngân sách và chất lượng công trình thực tế sẽ là câu trả lời xác đáng nhất cho năng lực của doanh nghiệp này.

Tính minh bạch trong đấu thầu không chỉ là những con số trên hệ thống mạng, mà còn nằm ở sự công bằng cho mọi doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia. Khi những "mối quen" trở nên quá phổ biến, động lực cạnh tranh và phát triển của thị trường thầu nội địa có thể bị ảnh hưởng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 5] An Giang: Hiệu quả thực sự sau gói thầu sạt lở tiết kiệm gần 9%