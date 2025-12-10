Ăn, chơi gì ở Bangkok dịp SEA Games 33?

Hà Nội

SEA Games khiến Bangkok sôi động hơn bao giờ hết, từ Yaowarat rực đèn đêm, quán cà phê xếp hàng dài đến những quán bar hàng đầu châu Á hút khách.

Vân Giang (Tổng hợp)
Bangkok những ngày SEA Games không chỉ nóng bởi không khí thể thao. Thành phố này dường như được “kích hoạt” toàn bộ nhịp sống, từ sáng sớm đến tận khuya. Du khách đến đây ngoài việc theo dõi các cuộc tranh tài còn dành phần lớn thời gian để khám phá những “tọa độ ăn chơi” vốn đã nổi tiếng, nay lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ảnh Hotels
Khi màn đêm buông xuống, Yaowarat – khu Chinatown trứ danh – gần như không có khoảng lặng. Ánh đèn neon rực rỡ phủ kín các dãy phố, mùi khói bếp bốc lên từ hàng chục quầy nướng, xào, chiên sát vỉa hè, hòa lẫn tiếng người gọi món và bước chân du khách. Ảnh TAT
khách. Không gian này khiến Yaowarat không chỉ đơn thuần là khu ẩm thực, mà giống như một “sân khấu sống” của Bangkok về đêm. Chính bầu không khí đó đã khiến nơi đây từng được chọn làm bối cảnh quay MV Rockstar của Lisa (BLACKPINK), với nhiều ngày ghi hình liên tiếp. Ảnh Vntrip
Dạo một vòng Chinatown, du khách dễ bị cuốn theo những quán ăn nhỏ nhưng nổi tiếng lâu năm. Guy Kao là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều thực khách với món mực tươi nướng sốt cay, được bán mang đi, ăn ngay tại chỗ. Lớp mực dai ngọt tự nhiên, phủ sốt đậm vị, cay nhẹ nhưng đủ để tạo cảm giác “bắt miệng” giữa dòng người tấp nập. Ảnh laughtraveleat
Cách đó không xa, Nai Ek Roll Noodle luôn đông khách với món bánh canh thịt quay. Bì heo giòn rụm, thịt mềm, nước súp chua cay đặc trưng, ăn kèm lòng, mề đúng kiểu Hoa – Thái, khiến nhiều du khách sẵn sàng đứng chờ đến lượt. Ảnh tripadvisor
Nhắc đến Yaowarat cũng không thể bỏ qua T&amp;K Seafood, quán hải sản luôn kín khách, dễ nhận biết với hai khu phục vụ mang tông xanh và đỏ, đặc biệt nhộn nhịp vào buổi tối. Ảnh tripadvisor
Rời Chinatown, nhịp điệu Bangkok chậm lại đôi chút trong các quán café, nhưng sự đông đúc thì không hề giảm. Thành phố này được xem là điểm hẹn của giới yêu cà phê, nơi người ta sẵn sàng xếp hàng chỉ để chờ một ly pha đúng chuẩn. Factory Café, nằm ngay dưới chân ga BTS Phaya Thai, từng được nhắc đến nhờ chất lượng espresso và vẫn giữ được lượng khách đông đảo từ sáng đến tối. Ảnh gurulist.
Nana Coffee Roaster ở khu Ari mang phong cách hiện đại, chỉn chu từ hạt cà phê, cách pha cho đến không gian. Trong khi đó, The Blue Mustang lại thu hút giới trẻ và các nhà sáng tạo nội dung bởi kiến trúc, ánh sáng và màu sắc đặc biệt, khiến quán trở thành một “background sống” cho những bộ ảnh du lịch Bangkok. Ảnh foodinspace
Khi thành phố bước hẳn vào ban đêm, Bangkok tiếp tục khẳng định danh xưng “thủ phủ nightlife” của khu vực. Trong danh sách Top 100 quán bar tốt nhất châu Á năm 2024, Bangkok góp mặt tới 10 đại diện, từ BKK Social Club, Vesper, Mahaniyom, Bar Us đến Tropic City, Opium hay The Bamboo Bar. Ảnh thecitylane
Mỗi quán mang một cá tính riêng, nhưng điểm chung là cocktail được tinh chỉnh kỹ lưỡng, bartender sáng tạo và không gian đậm bản sắc địa phương. Với nhiều du khách, đây không chỉ là nơi uống rượu, mà là cách để cảm nhận chiều sâu văn hóa Bangkok qua từng hương vị. Ảnh coconuts
