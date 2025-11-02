46 tỷ phú mới xuất hiện từ cơn sốt AI và công nghệ

Hà Nội

Số hóa

Năm 2025, giới đại gia AI và công nghệ chứng kiến cú bứt phá ngoạn mục với 46 tỷ phú mới và tổng tài sản lên tới 3.200 tỷ USD.

Thiên Trang (TH)
Theo Forbes, chưa từng có nhóm ngành nào tạo ra tài sản nhanh như giới AI và công nghệ trong năm 2025. Chỉ trong một năm, họ đã “bỏ túi” thêm 600 tỷ USD và sản sinh 46 tỷ phú mới.
Alexandr Wang, nhà sáng lập Scale AI trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 28.
Michael Intrator, CEO CoreWeave, sở hữu 10 tỷ USD nhờ điện toán đám mây và IPO thành công.
Joe Lonsdale, đồng sáng lập Palantir giàu lên nhờ cổ phiếu tăng 225% và thương vụ bán OpenGov.
Yao Runhao gây sốt với game hẹn hò AI Love and Deepspace, thu về 850 triệu USD mỗi tháng.
Dario Amodei và nhóm sáng lập Anthropic đều thành tỷ phú sau khi gọi vốn 3,5 tỷ USD.
Luis von Ahn, cha đẻ CAPTCHA và Duolingo sở hữu 1,2 tỷ USD từ hơn 100 triệu người dùng.
Liang Wenfeng của DeepSeek gây chú ý với mô hình AI cạnh tranh ChatGPT nhưng chi phí thấp hơn.
