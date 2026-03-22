Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
AirTag mới ra mắt, tìm đồ siêu chính xác

Số hóa - Xe

AirTag thế hệ mới không đổi thiết kế nhưng nâng cấp mạnh khả năng định vị, giúp tìm đồ nhanh hơn, chính xác hơn nhờ công nghệ Ultra Wideband và mạng Find My.

Thiên Trang (TH)
Apple AirTag thế hệ mới tiếp tục giữ nguyên thiết kế nhỏ gọn quen thuộc nhưng được nâng cấp mạnh về hiệu năng bên trong.
Thiết bị sử dụng chip Bluetooth mới kết hợp công nghệ Ultra Wideband giúp mở rộng phạm vi tìm kiếm và tăng độ chính xác đáng kể.
Tính năng Precision Finding nay có thể định vị đồ vật với sai số chỉ vài mét, thậm chí xuyên qua tường và vật cản.
Loa tích hợp cũng được cải tiến với âm lượng lớn hơn tới 50%, giúp người dùng dễ dàng nhận biết trong môi trường ồn ào.
Hệ sinh thái Find My tiếp tục là “vũ khí” mạnh nhất khi tận dụng hàng trăm triệu thiết bị Apple để định vị đồ thất lạc.
Chỉ cần một thiết bị Apple đi ngang qua, vị trí AirTag sẽ được cập nhật ẩn danh và gửi về cho chủ sở hữu.
Đặc biệt, tính năng chia sẻ vị trí giúp người dùng phối hợp với hãng hàng không hoặc người khác để tìm lại hành lý nhanh hơn.
Dù không thay đổi ngoại hình, AirTag mới vẫn được đánh giá là bản nâng cấp đáng giá nhờ khả năng định vị chính xác và tiện dụng vượt trội.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
#AirTag #định vị #tìm đồ #công nghệ Ultra Wideband #Find My

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

