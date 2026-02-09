Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

4 thứ để trước cửa nhà, Thần Tài sẽ quay lưng rời đi

Chất đống đồ đạc, vật sắc nhọn, đồ hỏng hay quá nhiều cây xanh đều ảnh hưởng xấu đến vận khí gia đình, gây bất hòa và khó khăn.

Theo ngoisao.vn

Tuy nhiên, không phải tất cả các hiện tượng đều phù hợp với cửa chính; một số điềm xấu không chỉ cản trở tài lộc mà còn có thể mang đến bất hạnh.

Thứ nhất, không nên chất đống đồ đạc lộn xộn trước cửa nhà. Một đống đồ lộn xộn trông giống như bãi rác trong nhà, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tượng trưng cho sự mất mát của cải và một lối sống hỗn loạn. Hơn nữa, nếu có đài phun nước hoặc vật trang trí bằng nước trước cửa, với dòng nước chảy thẳng về phía lối vào, điều đó báo hiệu sự mất mát của cải và khó khăn sắp xảy ra.

Thứ hai, không nên đặt các vật sắc nhọn ở lối vào chính. Các vật sắc nhọn như dao, kiếm và kéo tượng trưng cho sự sắc bén và nguy hiểm, dễ gây ra thương tích hoặc tai nạn không đáng có cho các thành viên trong gia đình. Đồng thời, các vật sắc nhọn cũng tượng trưng cho những xung đột và mâu thuẫn nội bộ trong gia đình, không có lợi cho sự hòa thuận và ổn định của gia đình.

Hơn nữa, không nên có đồ vật bị hỏng ở cửa trước. Đồ vật bị hỏng tượng trưng cho sự không trọn vẹn và tan vỡ của gia đình, điều này có thể gây ra căng thẳng và lo lắng về mặt tâm lý cho các thành viên trong gia đình. Đồng thời, đồ vật bị hỏng cũng có thể cho thấy gia đình sẽ gặp khó khăn về tài chính hoặc những trở ngại trong sự nghiệp.

Cuối cùng, không nên có quá nhiều cây xanh ở cửa trước. Quá nhiều cây không chỉ ảnh hưởng đến sự lưu thông không khí mà còn có thể mang đến sâu bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Hơn nữa, quá nhiều cây có thể tượng trưng cho những mâu thuẫn nội bộ và các mối quan hệ phức tạp trong gia đình, cản trở sự phát triển hài hòa của gia đình.

Tóm lại, bố cục phong thủy của cửa chính có tác động đáng kể đến vận may của gia đình. Chúng ta nên tránh những điềm xấu đã đề cập ở trên để tạo ra một môi trường gia đình hài hòa và thịnh vượng. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể đón nhận vận may và hạnh phúc thực sự

ngoisao.vn
Link bài gốc Copy link
https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/kien-thuc/hay-tranh-dat-nhung-thu-nay-truoc-cua-nha-neu-khong-than-tai-se-quay-lung-ngu-y-rang-ban-se-ngay-cang-ngheo-di-neu-song-o-do-lau-hon-479761.htm?fbclid=iwy2xjawpykillehrua2flbqixmabicmlkete0anrts0pyy3z3stdxslnpc3j0ywzhchbfawqqmjiymdm5mtc4odiwmdg5mgabhnw7wkoi9xixsyecomlvstfwd6hcrdsafwdiulgoqqiibmvgmtguvy3yl7ja_aem_mwcfk9frmimg_r8nsfm4aq
#Ảnh hưởng của cửa chính đến tài lộc #Điềm xấu trước cửa nhà #Tác động của vật sắc nhọn #Ý nghĩa của đồ vật hỏng #Ảnh hưởng của cây xanh quá nhiều #Phong thủy và vận mệnh gia đình

Bài liên quan

Kho tri thức

Trồng nhầm cây trước cửa khiến tài lộc hao hụt khó cứu

Theo phong thủy, cổng và sân nhà là nơi hút sinh khí. Nếu trồng sai cây ngay lối ra vào, nguồn khí tốt dễ bị cản trở, khiến công danh, tiền bạc bị suy giảm.

Vậy những cây cảnh mà người xưa cảnh báo không nên trồng trước cửa là gì vậy?

Người xưa có một câu dí dỏm: "Cóc vào nhà thì không sao nhưng 3 cây chắn cửa phải cẩn thận". Vậy cây đó là những cây nào vậy?

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới