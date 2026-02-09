4 thứ để trước cửa nhà, Thần Tài sẽ quay lưng rời đi

Tuy nhiên, không phải tất cả các hiện tượng đều phù hợp với cửa chính; một số điềm xấu không chỉ cản trở tài lộc mà còn có thể mang đến bất hạnh.

Thứ nhất, không nên chất đống đồ đạc lộn xộn trước cửa nhà. Một đống đồ lộn xộn trông giống như bãi rác trong nhà, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tượng trưng cho sự mất mát của cải và một lối sống hỗn loạn. Hơn nữa, nếu có đài phun nước hoặc vật trang trí bằng nước trước cửa, với dòng nước chảy thẳng về phía lối vào, điều đó báo hiệu sự mất mát của cải và khó khăn sắp xảy ra.

Thứ hai, không nên đặt các vật sắc nhọn ở lối vào chính. Các vật sắc nhọn như dao, kiếm và kéo tượng trưng cho sự sắc bén và nguy hiểm, dễ gây ra thương tích hoặc tai nạn không đáng có cho các thành viên trong gia đình. Đồng thời, các vật sắc nhọn cũng tượng trưng cho những xung đột và mâu thuẫn nội bộ trong gia đình, không có lợi cho sự hòa thuận và ổn định của gia đình.

Hơn nữa, không nên có đồ vật bị hỏng ở cửa trước. Đồ vật bị hỏng tượng trưng cho sự không trọn vẹn và tan vỡ của gia đình, điều này có thể gây ra căng thẳng và lo lắng về mặt tâm lý cho các thành viên trong gia đình. Đồng thời, đồ vật bị hỏng cũng có thể cho thấy gia đình sẽ gặp khó khăn về tài chính hoặc những trở ngại trong sự nghiệp.

Cuối cùng, không nên có quá nhiều cây xanh ở cửa trước. Quá nhiều cây không chỉ ảnh hưởng đến sự lưu thông không khí mà còn có thể mang đến sâu bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Hơn nữa, quá nhiều cây có thể tượng trưng cho những mâu thuẫn nội bộ và các mối quan hệ phức tạp trong gia đình, cản trở sự phát triển hài hòa của gia đình.

Tóm lại, bố cục phong thủy của cửa chính có tác động đáng kể đến vận may của gia đình. Chúng ta nên tránh những điềm xấu đã đề cập ở trên để tạo ra một môi trường gia đình hài hòa và thịnh vượng. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể đón nhận vận may và hạnh phúc thực sự