4 cây cảnh lá xanh chiêu tài, càng khô khổ càng tươi tốt, nhiều hoa

Hạnh phúc của một cái cây không nằm ở việc nó có bao nhiêu đất, mà nằm ở việc nó dùng số đất ít ỏi ấy như thế nào.

Có những cây bị bỏ quên trong chiếc chậu sành cũ, đất cằn khô, cả tuần mới được ngụm nước, lại gồng mình trổ hoa, thân gỗ lên nước bóng, vững chãi như một bậc lão nhân.

Ngẫm sâu hơn, ta sẽ thấy đạo trồng cây cũng như đạo làm người. Yêu thương không phải lúc nào cũng là cho thêm. Đôi khi, yêu thương là biết tiết chế, là tạo một chút thiếu thốn để sự sống tự tìm cách vươn lên.

4 cây cảnh cao cấp dưới đây là minh chứng rõ nhất cho triết lý “ít mà đủ” ấy. Chúng đẹp nhất khi ở trong chậu nhỏ, bền nhất khi ít được chăm bẵm, và khi đã hóa gỗ thành lão thụ, giá trị phong thủy và thẩm mỹ của chúng còn quý hơn một món đồ nội thất đắt tiền.

Người xưa gọi thân phình của cây cảnh là “thiên bảo đỗ”

1. Cây cảnh hồng sa mạc

Nhìn lần đầu, ít ai nghĩ đây là một loài hoa của sa mạc. Gốc cây cảnh phình to như một chiếc bình hồ lô, vỏ xám mốc, sần sùi vết thời gian.

Từ chiếc bụng căng tròn ấy, những cành nhánh khẳng khiu vươn lên, rồi bung ra những bông hoa năm cánh mịn như nhung, đỏ thắm, hồng phấn hay trắng viền đỏ, rực rỡ không khác gì hoa hồng.

Người xưa gọi thân phình của cây cảnh là “thiên bảo đỗ” - cái bụng chứa báu vật. Nó chính là kho nước và dinh dưỡng mà cây tích cóp được để đi qua những tháng năm khô hạn ở Châu Phi.

Vì vậy, bản năng của hồng sa mạc là càng chật chội, càng phải làm cho cái bụng ấy lớn hơn.

Bụng càng to, gốc càng cổ

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh hồng sa mạc

Trong phong thủy, cây cảnh hồng sa mạc là biểu tượng của sự sung túc được nén lại. Bụng càng to, gốc càng cổ, càng tượng trưng cho tài lộc được tích trữ, không thất thoát.

Hoa nở rộ, sắc đỏ rực rỡ lại là dấu hiệu của cát tường, của gia chủ có nội lực mạnh mẽ, vượt qua nghịch cảnh mà vẫn an nhiên nở hoa. Đặt một chậu hồng sa mạc bonsai trên đôn cao ở phòng khách, hướng Nam đón nắng, là đặt một lời nhắc về sự kiên định.

Cách chăm sóc để cây cảnh hồng sa mạc nở hoa như ý

Cây cảnh sẽ dồn hết nhựa vào nụ

Tuyệt đối không tham chậu lớn. Chậu lớn ngậm nước, rễ thịt của nó sẽ thối trong im lặng. Hãy chọn chậu nông, miệng rộng hơn bầu rễ một chút thôi. Đất phải thật thoáng: 50% xỉ than, đá perlite, 30% đất thịt, 20% phân trùn.

Ánh sáng là sinh mệnh của cây cảnh. Cho nó tắm nắng trực tiếp ít nhất 6 tiếng mỗi ngày, chỉ che 30% vào trưa hè gắt. Tưới nước theo nguyên tắc “thà khô còn hơn úng” - đợi đất khô 30-40% mới tưới đẫm một lần.

Dinh dưỡng rất tiết kiệm: một tháng một lần phân NPK cân bằng. Khi đầu cành nhú nụ li ti, đổi sang phun kali dihydro photphat 1g/lít nước, 10 ngày một lần. Cây cảnh sẽ dồn hết nhựa vào nụ, hoa nối hoa từ xuân sang tận đông.

Một cây cảnh sống đời khỏe có thể cho hàng trăm nụ hoa

2. Cây cảnh sống đời

Nếu hồng sa mạc là vẻ đẹp của sự cô độc kiêu hãnh, thì sống đời lại là vẻ đẹp của sự sum vầy. Một cây cảnh sống đời khỏe có thể cho hàng trăm nụ hoa li ti, kết thành một quả cầu rực rỡ.

Đỏ, cam, vàng, hồng phấn - mỗi màu là một lời chúc. Lá nó cũng đáng ngắm: xanh thẫm, mọng nước, viền răng cưa như nét vẽ tỉ mỉ.

Người trồng lâu, thân cây sẽ hóa gỗ, gốc xù xì, trên là tán hoa tròn xoe - dáng hình của một cây cổ thụ thu nhỏ, vừa phúc hậu vừa bền vững. Có người còn ghép sống đời lên gốc cây ngọc bích, tạo thành “thụ hoa” cao sang.

Cây cảnh sống đời mang ý nghĩa của sự trường thọ

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh sống đời

Đúng như tên gọi, cây cảnh sống đời mang ý nghĩa của sự trường thọ, gắn kết và bền lâu. Trong ngôn ngữ hoa, cây cảnh là lời cầu chúc gia đình an khang, tình thân không dứt.

Vì hoa nở thành chùm, nở rất lâu tàn, từ 20 đến hơn 30 ngày, nên nó còn tượng trưng cho tài lộc dồi dào, tiền vào như hoa nở không ngừng. Đặc biệt hợp với người mệnh Hỏa và Thổ, đặt ở ban công, bàn làm việc, hay bàn thờ Thần Tài đều vượng.

Cách chăm sóc để cây cảnh sống đời nở hoa như ý

Cây cảnh sống đời là loài mọng nước, rễ chùm rất yếu và sợ úng nhất. Chậu nhỏ chính là chìa khóa đánh thức nó. Trong chậu lớn, nó mải mê bò rễ, quên mất việc ra hoa.

Cây cảnh sống đời là loài mọng nước

Trong chậu nhỏ, rễ nhanh chóng chạm thành, cây nhận được tín hiệu “không còn chỗ để lớn nữa”, liền chuyển toàn bộ năng lượng sang sinh sản - tức là ra hoa.

Hãy đặt cây cảnh nơi có nắng mai, tránh nắng gắt chiều. Cách tưới khôn ngoan nhất là nhìn lá: khi hai lá dưới cùng hơi mềm, hơi nhăn lại, hãy tưới đẫm rồi để khô hoàn toàn. Thông gió phải tốt. Phân bón loãng, tháng một lần.

Muốn ép hoa đúng Tết, từ tháng 9, hãy cho cây ngủ trong bóng tối 14 tiếng mỗi ngày, ban ngày phơi nắng. Sau 4 tuần, nụ sẽ chi chít.

Cây cảnh lưỡi hổ không mềm mại.

3. Cây cảnh lưỡi hổ

Cây cảnh lưỡi hổ không mềm mại. Lá nó dựng đứng như lưỡi gươm, vân lá như da hổ, xanh thẫm, viền vàng kiêu hãnh. Nhiều người chê nó cứng nhắc, nhưng người hiểu cây lại quý nó nhất. NASA từng xếp nó vào top những cây lọc không khí tốt nhất.

Một chậu lưỡi hổ trong phòng 10m2 có thể hấp thụ tới 60% formaldehyde, benzene, và cả khói thuốc lá. Ban đêm, nó vẫn nhả oxy, khác hẳn với đa số cây khác.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh lưỡi hổ

Cây cảnh lưỡi hổ là bậc quân tử trấn trạch. Dáng thẳng, sắc nhọn của nó có tác dụng xua đuổi tà khí, tiểu nhân, những năng lượng xấu lảng vảng quanh nhà.

Cây cảnh lưỡi hổ là bậc quân tử trấn trạch.

Màu xanh và viền vàng của cây cảnh lưỡi hổ thuộc hành Mộc và Kim, cân bằng, giúp gia chủ vững vàng, công việc hanh thông.

Người mệnh Thổ và Kim trồng lưỡi hổ rất vượng. Vì nó sinh sôi nảy nở ra nhiều cây con từ một gốc, nên còn là biểu tượng của con đàn cháu đống, gia đình thịnh vượng.

Cách chăm sóc để cây cảnh lưỡi hổ tươi tốt

Kẻ thù duy nhất của lưỡi hổ là nước. Đừng bao giờ trồng cây cảnh trong chậu sâu. Chậu sâu giữ ẩm đáy, rễ sẽ thối từ dưới lên mà ta không hay. Hãy dùng chậu nông, rộng, thoát nước cực tốt, lót đáy bằng sỏi nhẹ, đất trộn nhiều xỉ than.

Kẻ thù duy nhất của lưỡi hổ là nước.

Chậu nông còn có một cái hay: rễ lưỡi hổ bò ngang. Khi bị chặn bởi thành chậu, nó không còn cách nào khác là đâm chồi mới lên. Càng chật, càng đẻ nhiều.

Sau 2-3 năm, một chậu nhỏ sẽ chen chúc những búp măng non, trông tràn đầy sức sống. Lúc ấy, bạn nhấc cả khóm ra, tách làm 2-3 phần, lại có thêm những món quà thảo mộc ý nghĩa tặng bạn bè.

Cây cảnh cần ánh sáng bán râm, tưới khi đất khô cong, cả tháng quên tưới cũng không sao.

4. Cây cảnh hoa giấy

Ở miền Nam, hoa giấy mọc hoang ngoài đường vẫn nở thành thác. Ra Bắc, vào chậu, nó lại đỏng đảnh, chỉ tốt lá. Bí mật nằm ở hai chữ: “khủng hoảng”.

Hoa giấy chỉ ra hoa khi nó cảm thấy nguy hiểm. Nếu quá đủ đầy nước và dinh dưỡng, nó sẽ nghĩ: “Việc gì phải vội ra hoa, cứ mọc lá cho sướng đã”. Vì vậy, cây trong chậu lớn, được tưới hàng ngày, quanh năm chỉ là một bụi lá xanh.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh hoa giấy

Hoa giấy là biểu tượng của sự che chở và may mắn. Những cánh hoa mỏng manh thực chất là lá bắc, ôm lấy nhụy hoa nhỏ bé bên trong, như tình cảm gia đình bao bọc lấy nhau.

Hãy chọn chậu nhỏ hơn bạn nghĩ.

Sắc hoa rực rỡ, leo giàn, vươn cao, mang lại sinh khí, sự lạc quan và tài lộc. Nhiều nhà phong thủy khuyên trồng hoa giấy trước cổng, trước ban công để đón tài, giữ lộc, hóa giải sát khí.

Cách chăm sóc để cây cảnh hoa giấy nở hoa như thác đổ

Hãy chọn chậu nhỏ hơn bạn nghĩ. Các giống siêng hoa nhất để trồng chậu là đỏ lửa, tím Huế, xác pháo, hay Thái 2 màu.

Quy trình ép hoa kinh điển là “xiết nước”. Khi cây đang sung lá, ngưng tưới hoàn toàn cho đến khi lá hơi héo rũ vào buổi trưa. Sau đó tưới lại một chút cho tỉnh, rồi lại để héo. Lặp lại 3-4 chu kỳ như vậy.

Cây cảnh nhiều hoa

Trong thời gian này, phải để cây ngoài nắng gắt nhất có thể, càng nắng càng sai hoa. Khi nụ hoa đã lấm tấm xuất hiện ở kẽ lá, mới bắt đầu tưới lại bình thường và bón kali dihydro photphat 10 ngày một lần.

Cảm giác nhìn một cây cảnh hoa giấy khẳng khiu, tưởng chừng sắp chết, bỗng bừng tỉnh, chi chít nụ rồi nở rộ thành một thác hoa đổ xuống ban công, là một niềm hạnh phúc rất khó tả. Đó là phần thưởng cho người làm vườn biết nhẫn nại.

Cuối cùng, trồng hoa trong chậu nhỏ dạy ta một bài học trầm tĩnh.

Hạnh phúc của một cái cây không nằm ở việc nó có bao nhiêu đất, mà nằm ở việc nó dùng số đất ít ỏi ấy như thế nào.

Trồng hoa trong chậu nhỏ dạy ta một bài học trầm tĩnh.

Khi ta ngừng “chiều chuộng” một cách vô độ, cây buộc phải trở nên sâu sắc hơn. Rễ không lan man nữa mà bám chặt. Thân không ẻo lả nữa mà hóa gỗ. Và rồi, trong sự tiết chế ấy, hoa nở.

Đó chẳng phải cũng là cách ta nên đối đãi với chính mình và những người thân yêu sao? Ít hơn một chút lo toan thừa thãi, nhiều hơn một chút nắng ấm và niềm tin. Rồi tự khắc, đời sẽ nở hoa.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc