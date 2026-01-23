Hà Nội

Game Việt giả lập tổ tiên gây sốt vì ý tưởng quá độc

Số hóa

Game Việt giả lập tổ tiên gây sốt vì ý tưởng quá độc

Dear Ancestor - tựa game Việt lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên - đang gây bão mạng xã hội nhờ lối chơi lạ, chạm sâu vào đạo hiếu.

Thiên Trang (TH)
Mạng xã hội những ngày qua xôn xao trước Dear Ancestor (Thưa Gia Tiên), một tựa game indie Việt với ý tưởng “giả lập tổ tiên” đầy mới lạ. (Ảnh: Romet0123)
Trò chơi đưa người chơi vào vai linh hồn tổ tiên, lặng lẽ quan sát cuộc sống con cháu từ góc nhìn phía sau bàn thờ gia tiên.(Ảnh: Romet0123)
Không tập trung hành động hay đồ họa hoành tráng, game gây ấn tượng bằng nhịp kể chuyện chậm rãi và bối cảnh văn hóa quen thuộc với người Việt.(Ảnh: Romet0123)
Người chơi không phải đấng toàn năng mà chỉ âm thầm theo dõi những quyết định đời thường của các thế hệ hậu duệ.(Ảnh: Romet0123)
Cơ chế chính cho phép “ban phước”, từ chối giúp đỡ hoặc răn đe những người con cháu thiếu hiếu nghĩa.(Ảnh: Romet0123)
Mỗi lựa chọn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách, số phận và tương lai của cả dòng tộc trong game.
Sức hút của Dear Ancestor đến từ việc khéo léo lồng ghép đạo hiếu, tình thân và yếu tố tâm linh vào những câu chuyện rất đời.
Với ý tưởng xuất phát từ hình ảnh bàn thờ gia tiên quen thuộc, tựa game Việt này nhanh chóng trở thành hiện tượng được cộng đồng chia sẻ rộng rãi.
Thiên Trang (TH)
