Những thực phẩm giúp tăng IQ đáng kinh ngạc

Trứng gà: Lòng trắng trứng chứa hàm lượng protein cao, lòng đỏ trứng rất giàu lecithin, triglyceride, cholesterol và hormone có tác dụng quan trọng trong sự phát triển thần kinh, tăng cường trí nhớ. Ảnh: wochacha. Sữa: Đây là một nguồn cung cấp protein, riboflavin, kali, canxi, phốt pho, vitamin B12 và vitamin D tuyệt vời cho cơ thể. Đây đều là chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động của não bộ. Ảnh: vcg. Bí đỏ: Là thực phẩm chứa beta-carotene cao, hàm lượng vitamin A trong bí đỏ còn cao hơn cả rau xanh. Ngoài ra, bí đỏ còn giàu vitamin C, kẽm, kali và cellulose. Theo Đông y người suy nhược thần, mất trí nhớ ăn bí đỏ hàng ngày có tác dụng điều trị hiệu quả Ảnh: youth. Cá: Là một trong những thức phẩm hàng đầu tốt cho sự phát triển trí não. Đầu cá giàu lecithin, một nguồn quan trọng của dẫn truyền thần kinh não bộ, giúp tăng cường trí nhớ, tăng khả năng tư duy và kỹ năng phân tích, kiểm soát sự lão hóa của các tế bào não, chống lão hóa. Cá cũng là một nguồn cung cấp chất đạm và canxi chất lượng cao, đặc biệt là hàm lượng lớn các axit béo không no rất quan trong với sự phát triển của não bộ và mắt. Ảnh: huitu. Quả óc chó: Với hàm lượng các axit béo không no rất cao nên quả óc chó được coi là siêu thực phẩm tốt cho não bộ. Trẻ con nên ăn từ 2 đến 3 quả óc chó mỗi ngày sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng cho não bộ, tăng cường trí nhớ, loại bỏ sự mệt mỏi. Tuy nhiên, cũng không nên quá lạm dụng nếu không sẽ dễ dẫn đến táo bón hoặc chảy máu cam. Ảnh: quanjing. Rong biển: Là thực phẩm giàu axit linoleic, lecithin và nhiều chất dinh dưỡng quý giá khác, có tác dụng tăng cường chức năng của não bộ. Ảnh: china. Vừng: Nghiền nát vừng rồi pha nước sôi thêm chút đường sáng tối uống 1 lần, uống liên tục trong vòng 5-6 tuần sẽ có tác dụng hiệu quả trọng việc tăng cường sức khỏe não bộ. Ảnh: vcg. Các chế phẩm từ đậu nành: Đây là các sản phẩm giàu chất đạm lành mạnh và chứa nhiều chất lecithin, canxi, sắt, vitamin B1, vitamin B2 ... là nguồn cung cấp dinh dưỡng lý tưởng cho não bộ. Ảnh: 58pic. Chuối: Là loại quả giàu dinh dưỡng, ít calo, chứa phốt pho, vitamin B6, giàu khoáng chất, đặc biệt là hàm lượng kali cao, rất có lợi cho chức năng của não bộ. Ảnh: yaochufa. Táo đỏ: Mỗi 100 g táo đỏ chứa đến 380-600 mg vitamin C, vì thế nó còn được mệnh danh là "thuốc" vitamin C tự nhiên. Vitamin C giúp duy trì độ nhạy bén của não bộ, tăng cường chức năng các tế bào não tế bào, kích thích các tế bào não hoạt động. Ảnh: nuomi.

