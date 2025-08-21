Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Chị gái Quang Linh Vlogs tìm người từng mua kẹo rau củ Kera

Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, bày tỏ mong muốn khách hàng từng mua kẹo Kera chưa nhận được tiền hoàn liên hệ với công an để vụ án sớm kết thúc.

Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, bày tỏ mong muốn khách hàng từng mua kẹo Kera chưa nhận được tiền hoàn liên hệ với công an để vụ án sớm kết thúc.

Nhật Lệ "đóng băng" mạng xã hội sau khi em trai vướng lùm xùm liên quan kẹo Kera. Ảnh: Nhật Lệ/Facebook.

Trong bản tin “5 phút hôm nay” trên VTV ngày 20/8, vụ án kẹo Kera bất ngờ được đề cập với thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức từng mua kẹo Kera liên hệ ngay để cung cấp thêm thông tin phục vụ điều tra, xử lý triệt để vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Lừa dối khách hàng” liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Tối cùng ngày, Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, chia sẻ thông tin này trong đoạn tin nhắn trên kênh chat Facebook có 14.100 người theo dõi. Cô bày tỏ mong muốn những khách hàng từng mua kẹo Kera chưa nhận được tiền hoàn liên hệ để nhận lại tiền.

“Chỉ còn khâu thống kê những khách chưa nhận được tiền hoàn lại nữa là xong vụ án ạ. Nên mọi người liên hệ thông tin mua hàng, số tiền cho bên công an để kết thúc sớm. Em cảm ơn ạ”, cô viết, nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác.

Chị gái Quang Linh Vlogs mong mọi người từng mua kẹo Kera liên hệ với công an.

Đây là lần thứ hai Nhật Lệ lên tiếng sau khi Quang Linh Vlogs bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng", liên quan đến vụ kẹo rau củ Kera, vào đầu tháng 4.

Hồi tháng 6, cũng trên kênh chat với người theo dõi, Nhật Lệ từng bày tỏ sự bất bình trước những lời bịa đặt, cay nghiệt nhắm vào em trai.

“Chỉ mong sau này em sống cho em, mong những người đã và đang yêu thương em hãy giữ cho mình lòng tin và chờ kết luận cuối cùng của cuộc điều tra. Tôi không thể quên được ánh mắt của em ngày tôi thăm em", cô viết, đồng thời hy vọng dân mạng không lấy ra để "câu view", phỉ báng.

Trước đó, Nhật Lệ (sinh năm 1996) thường xuyên tham gia hỗ trợ em trai trong việc kinh doanh tại Việt Nam. Cô cùng chồng là Nguyễn Nam Hoàng cũng thường xuyên xuất hiện trong các vlog, livestream của team Quang Linh Vlogs.

Vào tháng 4, sau khi khởi tố và bắt tạm giam Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh, sinh năm 1997), Hằng Du mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995) cùng 5 bị can khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi người mua kẹo Kera ra trình báo, để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Đến tháng 5, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lừa dối khách hàng" trong vụ án này.

Theo cơ quan chức năng, từ ngày 12/12/2024 đến 19/3/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán ra thị trường tổng cộng 135.325 hộp kẹo rau củ Kera. Với mức giá niêm yết 150.000 đồng/hộp, doanh thu ước tính từ sản phẩm này lên đến hơn 20 tỷ đồng.

