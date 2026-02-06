Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử lý hành vi dán quảng cáo cờ bạc trá hình trên ô tô kinh doanh dịch vụ

Theo điều tra, từ tháng 6/2025 đến ngày 09/12/2025, L.M.V đã thực hiện dán quảng cáo với nội dung nêu trên cho khoảng 70 xe ô tô kinh doanh dịch vụ.

Gia Đạt

Ngày 6/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội cho biết đã phát hiện hoạt động quảng cáo trực quan bằng hình ảnh cho các trang cờ bạc, cá độ trá hình trên một số phương tiện giao thông, chủ yếu là ô tô kinh doanh dịch vụ, lưu thông trên các tuyến đường của Thành phố, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.

bd895e7e6acd21d097671e3f01558bc6.jpg
L.M.V tại cơ quan Công an.

Vừa qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường Hoàng Liệt kiểm tra, phát hiện L.M.V (SN 1992) đang tổ chức dán decal quảng cáo cho 9 xe ô tô kinh doanh dịch vụ tại khuôn viên Nhà văn hóa Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

Làm việc với cơ quan Công an, L.M.V khai nhận khoảng tháng 6/2025, thông qua mạng xã hội, V đã quen biết một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và được người này hướng dẫn sử dụng tài khoản Zalo để tham gia các hội, nhóm lái xe công nghệ nhằm tìm kiếm chủ xe có nhu cầu dán tem decal quảng cáo với nội dung “XỔ SỐ VIP 66, TRẢ THƯỞNG 1.3%, HOÀN TIỀN 6%”. Mức thuê dán quảng cáo từ 1.000.000 đồng đến 1.200.000 đồng/tháng/xe; trường hợp giới thiệu thêm được xe khác sẽ được trả phí từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/xe.

Sau khi thỏa thuận với các chủ xe, L.M.V đặt in tem quảng cáo tại cơ sở in ấn H.G (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) do H.T.T làm Giám đốc, với giá 400.000 đồng/bộ/xe. Từ tháng 6/2025 đến ngày 09/12/2025, L.M.V đã thực hiện dán quảng cáo với nội dung nêu trên cho khoảng 70 xe ô tô kinh doanh dịch vụ.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu xác minh, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.M.V về hành vi quảng cáo dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 129/2021/NĐ-CP và Nghị định số 128/2022/NĐ-CP; đồng thời buộc xóa quảng cáo, thu hồi sản phẩm in có quảng cáo vi phạm.

Cùng với đó, Công an TP Hà Nội đã tham mưu Chủ tịch UBND TP ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH In ấn và Thương mại dịch vụ H.G về hành vi in, gia công sau in sản phẩm in có nội dung tuyên truyền tệ nạn xã hội, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 28b Nghị định số 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm in vi phạm và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các lái xe công nghệ, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động quảng cáo trái phép; không gắn logo, hình ảnh của các trang web “nhà cái” nước ngoài, phần mềm trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc trên biển quảng cáo, vật dụng kinh doanh, phương tiện giao thông và các hình thức quảng bá khác.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#quảng cáo #cờ bạc trá hình #ô tô kinh doanh #pháp luật #xử lý hành vi

Bài liên quan

Xã hội

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 3 người tử vong

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu UBND TPHCM phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện 11/CĐ-TTg ngày 5/2/2026 về vụ cháy nhà dân tại địa chỉ C65 Bis, Hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TP HCM.

Khoảng 0h53 ngày 5/2, xảy ra vụ cháy tại địa chỉ C65 Bis, Hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM làm 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Xem chi tiết

Xã hội

Thông tin 3 CSGT hy sinh trên cao tốc là vụ việc từ năm 2014

Công an Hà Nội khẳng định thông tin “3 chiến sĩ CSGT hy sinh trên cao tốc” lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật, sử dụng hình ảnh vụ tai nạn năm 2014.

Ngày 5/2, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải thông tin với nội dung “Tin buồn: Lại thêm 3 chiến sĩ CSGT hy sinh vì tai nạn trên cao tốc”, kèm hình ảnh hiện trường xe chuyên dụng bị hư hỏng nặng.

4490927995855838598.jpg
Vụ việc xảy ra từ năm 2014.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng thô bạo với phụ nữ mang thai tại Quảng Trị

Nhóm đối tượng đã có hành vi thô bạo đối với người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 8 tại bãi tập kết cát thuộc thôn Phú Lộc, xã Ninh Châu, Quảng Trị.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Thảo (SN 1977), Võ Phi Long (SN 1989), cùng trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị và Trần Đình Dương (SN 1989, trú tại phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

766655.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thảo về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới