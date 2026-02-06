Xử lý hành vi dán quảng cáo cờ bạc trá hình trên ô tô kinh doanh dịch vụ

Theo điều tra, từ tháng 6/2025 đến ngày 09/12/2025, L.M.V đã thực hiện dán quảng cáo với nội dung nêu trên cho khoảng 70 xe ô tô kinh doanh dịch vụ.

Ngày 6/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội cho biết đã phát hiện hoạt động quảng cáo trực quan bằng hình ảnh cho các trang cờ bạc, cá độ trá hình trên một số phương tiện giao thông, chủ yếu là ô tô kinh doanh dịch vụ, lưu thông trên các tuyến đường của Thành phố, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.

L.M.V tại cơ quan Công an.

Vừa qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường Hoàng Liệt kiểm tra, phát hiện L.M.V (SN 1992) đang tổ chức dán decal quảng cáo cho 9 xe ô tô kinh doanh dịch vụ tại khuôn viên Nhà văn hóa Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

Làm việc với cơ quan Công an, L.M.V khai nhận khoảng tháng 6/2025, thông qua mạng xã hội, V đã quen biết một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và được người này hướng dẫn sử dụng tài khoản Zalo để tham gia các hội, nhóm lái xe công nghệ nhằm tìm kiếm chủ xe có nhu cầu dán tem decal quảng cáo với nội dung “XỔ SỐ VIP 66, TRẢ THƯỞNG 1.3%, HOÀN TIỀN 6%”. Mức thuê dán quảng cáo từ 1.000.000 đồng đến 1.200.000 đồng/tháng/xe; trường hợp giới thiệu thêm được xe khác sẽ được trả phí từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/xe.

Sau khi thỏa thuận với các chủ xe, L.M.V đặt in tem quảng cáo tại cơ sở in ấn H.G (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) do H.T.T làm Giám đốc, với giá 400.000 đồng/bộ/xe. Từ tháng 6/2025 đến ngày 09/12/2025, L.M.V đã thực hiện dán quảng cáo với nội dung nêu trên cho khoảng 70 xe ô tô kinh doanh dịch vụ.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu xác minh, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.M.V về hành vi quảng cáo dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 129/2021/NĐ-CP và Nghị định số 128/2022/NĐ-CP; đồng thời buộc xóa quảng cáo, thu hồi sản phẩm in có quảng cáo vi phạm.

Cùng với đó, Công an TP Hà Nội đã tham mưu Chủ tịch UBND TP ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH In ấn và Thương mại dịch vụ H.G về hành vi in, gia công sau in sản phẩm in có nội dung tuyên truyền tệ nạn xã hội, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 28b Nghị định số 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm in vi phạm và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các lái xe công nghệ, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động quảng cáo trái phép; không gắn logo, hình ảnh của các trang web “nhà cái” nước ngoài, phần mềm trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc trên biển quảng cáo, vật dụng kinh doanh, phương tiện giao thông và các hình thức quảng bá khác.

