Xã hội

Thông tin 3 CSGT hy sinh trên cao tốc là vụ việc từ năm 2014

Công an Hà Nội khẳng định thông tin “3 chiến sĩ CSGT hy sinh trên cao tốc” lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật, sử dụng hình ảnh vụ tai nạn năm 2014.

Nguyễn Hinh

Ngày 5/2, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải thông tin với nội dung “Tin buồn: Lại thêm 3 chiến sĩ CSGT hy sinh vì tai nạn trên cao tốc”, kèm hình ảnh hiện trường xe chuyên dụng bị hư hỏng nặng.

4490927995855838598.jpg
Vụ việc xảy ra từ năm 2014.

Các bài viết mô tả cụ thể tên tuổi, cấp bậc cán bộ, nguyên nhân vụ tai nạn, khiến nhiều người hiểu nhầm sự việc vừa xảy ra. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định đây là thông tin sai sự thật.

Hình ảnh và nội dung được đăng tải thực chất liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra từ tháng 5/2014 trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đã được các cơ quan chức năng và báo chí chính thống thông tin đầy đủ tại thời điểm đó.

Theo Công an thành phố Hà Nội, việc sử dụng lại thông tin cũ, thay đổi mốc thời gian để đăng tải như vụ việc mới nhằm câu view, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và gây hoang mang trong dư luận.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ nên theo dõi thông tin từ cơ quan báo chí chính thống và cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước để bảo đảm tính chính xác, khách quan.

