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Số hóa - Xe

Xe bán tại điện dưới 30.000 USD của Ford chưa mở bán đã "cháy hàng"

Ford sắp bổ sung một mẫu xe bán tải thuần điện cỡ nhỏ giá rẻ, thu hút nhiều khách hàng. Dù chưa chính thức nhận cọc nhưng số lượng người tiêu dùng khá quan tâm.

Nguyễn Thảo
Video: Hé lộ mẫu xe bán tải điện Ford Fathom hoàn toàn mới.

Ford đã công bố mẫu xe bán tải giá rẻ dưới 29.945 USD (khoảng 775 triệu đồng) tại thị trường Mỹ với tên gọi Fathom. Dù chưa chính thức mở đặt cọc (dự kiến bắt đầu nhận đặt cọc từ năm 2027) nhưng Ford Fathom đã nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng với danh sách chờ đang ngày càng dài.

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Ford công bố mẫu xe bán tải giá rẻ dưới 29.945 USD (khoảng 775 triệu đồng).

Hiện tại, Ford chưa công bố quá nhiều thông tin về mẫu Fathom hoàn toàn mới, nhưng hãng đã tiết lộ xe sẽ có khả năng tăng tốc 0 - 96 km/h nhanh tương đương một chiếc Mustang sử dụng động cơ đốt trong với 4 xi-lanh. Trong khi đó, các thông tin về hệ thống truyền động, phạm vi di chuyển, sức mạnh và khả năng sạc của xe vẫn đang được giữ kín.

Tuy nhiên, Ford Fathom sẽ sử dụng hệ thống điện áp 400 V, với cụm pin điện công nghệ LFP để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, mẫu bán tải này sẽ là đại diện đầu tiên sử dụng nền tảng xe điện siêu nhỏ (UEV) của Ford, với trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động cầu sau và có thể sẽ có thêm tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

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Ford chưa công bố quá nhiều thông tin về mẫu Fathom hoàn toàn mới, nhưng hãng đã tiết lộ xe sẽ có khả năng tăng tốc 0 - 96 km/h nhanh tương đương một chiếc Mustang sử dụng động cơ đốt trong với 4 xi-lanh.

Về mặt tính năng, Ford Fathom dự kiến sẽ truyền tải điện cả hai chiều, cho khả năng cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, rất thiết thực khi đi cắm trại. Bên trong khoang cabin, xe được trang bị sẵn tính năng chìa khóa kỹ thuật số và điều khiển từ xa bằng ứng dụng Ford, màn hình cảm ứng lớn tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto (hoặc hệ thống định vị được hỗ trợ bởi Apple Maps), cùng với chức năng lái xe rảnh tay BlueCruise nhưng có thể phải trả thêm phí kích hoạt dịch vụ.

Ngoài ra, các chi tiết khác trong khoang cabin của Ford Fathom chưa được công bố cụ thể, nhưng nhà sản xuất cho biết xe sẽ có 4 cửa và cung cấp không gian bên trong rộng rãi hơn so với Toyota RAV4 (một mẫu crossover hạng C). Nhiều dự đoán cho rằng xe sẽ có kích thước tương tự mẫu Ford Maverick sử dụng động cơ đốt trong.

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Nhiều dự đoán cho rằng xe sẽ có kích thước tương tự mẫu Ford Maverick sử dụng động cơ đốt trong.

Với thị hiếu hướng đến các mẫu xe gầm cao và quá trình chuyển đổi xanh diễn ra khá nhanh, Ford hoàn toàn có thể mang bộ đôi Maverick và Fathom về thị trường Việt Nam lần lượt trong những năm tới. Điều này có thể nằm trong chiến lược dài hài của hãng xe Mỹ trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang dần bão hòa nhu cầu đối với các mẫu xe cỡ lớn như Ranger và Everest.

Hiện tại, người tiêu dùng Việt Nam có nhu cầu lớn cho việc di chuyển trong khu vực đô thị, việc bổ sung các bán tải nhỏ gọn như Ford Maverick và Fathom là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, khách hàng trong nước sẽ vẫn cần chờ thêm sự góp mặt của một số thị trường lớn dành cho xe bán tải như Thái Lan và Úc.

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