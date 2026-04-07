Xăng E10 phủ sóng toàn quốc: Ethanol nội chỉ đủ 25% nhu cầu
Tháng 4/2026, xăng sinh học E10 chính thức bán toàn quốc. Petrolimex cho biết nguồn ethanol trong nước chỉ đáp ứng 25% nhu cầu, phần lớn phải nhập khẩu.
TPHCM: Kiểm soát khí thải toàn bộ ô tô, xe máy trước 2030
UBND TPHCM vừa phê duyệt kế hoạch hành động kiểm soát ô nhiễm không khí, yêu cầu 100% phương tiện giao thông phải kiểm soát khí thải trước năm 2030.
Bí ẩn 'vật thiêng' phi hành gia NASA mang lên Mặt Trăng
NASA phóng tàu Artemis II từ Florida với 4 phi hành gia mang theo vật phẩm cá nhân thiêng liêng trong hành trình 10 ngày bay quanh Mặt Trăng.
Đất nền ven Hà Nội sốt nóng: Giá tăng gấp đôi, chuyên gia cảnh báo
Ngày 06/04/2026 tại Hà Nội, thị trường đất nền vùng ven bùng nổ với giá tăng gấp đôi. Các chuyên gia cảnh báo rủi ro thổi giá khi nhà đầu tư đổ xô mua đất.
Thống kê quý 1/2026: Giảm việc, tăng thu nhập trung bình
Dữ liệu từ Cục Thống kê cho thấy giảm 233 nghìn lao động nhưng thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/tháng, tạo nên nghịch lý đáng chú ý.
Tổng thống Trump cảnh báo đưa quân đổ bộ vào Iran nếu không đạt thỏa thuận
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ triển khai lực lượng bộ binh vào Iran nếu không đạt thỏa thuận trước hạn chót 7/4.
Cuộc thương chiến thuế quan: Một năm thay đổi hệ thống thương mại toàn cầu
Một năm kể từ ngày 2/4/2025, chính sách bảo hộ của Mỹ đã ảnh hưởng lớn đến hệ thống thương mại thế giới và các nền kinh tế.
Người kế vị tỷ phú USD Việt: Tài sản nghìn tỷ, quyền lực đã thực trao?
Con cái các tỷ phú USD Việt tại các tập đoàn lớn đang tiếp quản tài sản nghìn tỷ, nhưng quyền lực vẫn đang trong quá trình chuyển giao.
Căng thẳng nguồn cung đẩy giá dầu Mỹ vượt thế giới
Cú tăng 11% của dầu WTI khiến giá dầu Mỹ vượt dầu thế giới lần đầu sau 4 năm. Nút thắt eo biển Hormuz và nguồn cung OPEC+ đẩy rủi ro giá dầu tăng cao.
Hệ thống SIMO ngăn chặn gần 4.000 tỷ đồng giao dịch gian lận
Hệ thống SIMO của NHNN phát hiện hàng trăm nghìn tài khoản nghi vấn, gửi cảnh báo tới hàng triệu khách hàng, ngăn chặn gần 4.000 tỷ đồng giao dịch gian lận.