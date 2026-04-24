Iran ra tối hậu thư: Dỡ phong tỏa cảng mới đàm phán với Mỹ
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani tuyên bố, Tehran chỉ nối lại đàm phán với Mỹ tại Islamabad nếu Washington chấm dứt phong tỏa đường biển.
Kênh đào Panama: Tàu chở dầu trả 4 triệu USD đấu giá vượt hàng
Tại kênh đào Panama, các hãng tàu hiện phải trả tới 4 triệu USD qua đấu giá để vượt hàng do eo biển Hormuz bị phong tỏa, đẩy chi phí vận chuyển tăng cao.
Bộ Y tế đề xuất mô hình chăm sóc người già tại khu dân cư
Bộ Y tế đề xuất mô hình chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi tại nhà văn hóa khu dân cư, giải bài toán già hóa dân số tại Việt Nam.
TP.HCM cần 900.000 tỉ đồng cho chuyển đổi năng lượng xanh đến 2035
TP.HCM đối mặt áp lực lớn khi cần khoảng 900.000 tỉ đồng để thực hiện chuyển đổi năng lượng xanh giai đoạn 2025-2035.
Trump gia hạn ngừng bắn với Iran vài giờ trước hết hạn
Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran vài giờ trước khi hết hạn, nhưng vẫn duy trì phong tỏa cảng Tehran.
Hộ kinh doanh dưới 1 tỉ đồng được miễn thuế năm 2026
Thủ tướng Lê Minh Hưng công bố chính sách thuế cho hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỉ đồng sẽ được miễn thuế ngay trong năm 2026.
Lương công chức chỉ bằng 56% mức tối thiểu doanh nghiệp
Bộ Nội vụ cho biết lương cơ sở khu vực công chỉ bằng 56% lương tối thiểu vùng doanh nghiệp. Nhiều tỉnh đề xuất tăng mạnh để đảm bảo đời sống công chức.
Khó khăn nhân lực tại dự án sân bay Long Thành gây chậm tiến độ
ACV vừa có báo cáo khẩn về tình trạng hàng nghìn lao động rời bỏ công trường sân bay Long Thành, khiến tiến độ dự án tỷ đô đứng trước nguy cơ nghiêm trọng.
Bộ Công An cho phép cam kết thu nhập mua nhà ở xã hội
Bộ Công An vừa ban hành hướng dẫn cho phép người dân cam kết thu nhập để mua nhà ở xã hội, giải quyết vướng mắc kéo dài.
Thái Lan có nguy cơ đạt nhiệt độ như Sahara vào năm 2070
Nghiên cứu cảnh báo nhiệt độ trung bình năm tại Thái Lan có thể vượt 29°C vào năm 2070, tương đương điều kiện sa mạc Sahara.