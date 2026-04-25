Lệnh bán khống 430 triệu USD trước giờ G của Tổng thống Trump
15 phút trước khi Tổng thống Trump gia hạn ngừng bắn với Iran, lệnh bán khống dầu 430 triệu USD được kích hoạt. CFTC điều tra nghi vấn rò rỉ thông tin.
Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế cho hơn 2,5 triệu hộ từ 2026
Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên một tỉ đồng mỗi năm, giúp hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh và 235.800 doanh nghiệp hưởng lợi từ 2026.
Cục Hàng không đề xuất phụ thu nhiên liệu bay nội địa từ tháng 4/2026
Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp phụ thu nhiên liệu với vé phổ thông nội địa nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí khi giá Jet A-1 neo cao.
Chủ đầu tư HH Linh Đàm nói gì về phiếu khảo sát 9.000 căn hộ?
Chủ đầu tư HH Linh Đàm thừa nhận xây vượt tầng, gây chậm trễ cấp sổ đỏ cho gần 9.000 căn hộ trong hơn 10 năm.
Hà Nội công bố bản đồ cấm xe máy xăng từ 1/7, 11 phố Hoàn Kiếm đầu tiên
Từ 1/7, TP Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố Hoàn Kiếm, mở đầu lộ trình vùng phát thải thấp, đánh dấu bước chuyển giao thông xanh tại Thủ đô.
Iran ra tối hậu thư: Dỡ phong tỏa cảng mới đàm phán với Mỹ
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani tuyên bố, Tehran chỉ nối lại đàm phán với Mỹ tại Islamabad nếu Washington chấm dứt phong tỏa đường biển.
Kênh đào Panama: Tàu chở dầu trả 4 triệu USD đấu giá vượt hàng
Tại kênh đào Panama, các hãng tàu hiện phải trả tới 4 triệu USD qua đấu giá để vượt hàng do eo biển Hormuz bị phong tỏa, đẩy chi phí vận chuyển tăng cao.
Bộ Y tế đề xuất mô hình chăm sóc người già tại khu dân cư
Bộ Y tế đề xuất mô hình chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi tại nhà văn hóa khu dân cư, giải bài toán già hóa dân số tại Việt Nam.
TP.HCM cần 900.000 tỉ đồng cho chuyển đổi năng lượng xanh đến 2035
TP.HCM đối mặt áp lực lớn khi cần khoảng 900.000 tỉ đồng để thực hiện chuyển đổi năng lượng xanh giai đoạn 2025-2035.
Trump gia hạn ngừng bắn với Iran vài giờ trước hết hạn
Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran vài giờ trước khi hết hạn, nhưng vẫn duy trì phong tỏa cảng Tehran.