Kênh đào Panama: Tàu chở dầu trả 4 triệu USD đấu giá vượt hàng

Nhóm PV
Iran ra tối hậu thư: Dỡ phong tỏa cảng mới đàm phán với Mỹ
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani tuyên bố, Tehran chỉ nối lại đàm phán với Mỹ tại Islamabad nếu Washington chấm dứt phong tỏa đường biển.
Tại kênh đào Panama, các hãng tàu hiện phải trả tới 4 triệu USD qua đấu giá để vượt hàng do eo biển Hormuz bị phong tỏa, đẩy chi phí vận chuyển tăng cao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran vài giờ trước khi hết hạn, nhưng vẫn duy trì phong tỏa cảng Tehran.
Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo Tehran sẽ tung quân bài mới nếu đàm phán với Mỹ đổ vỡ, trong khi Tổng thống Trump vẫn tự tin về thỏa thuận.
Ngày 20/4, Quân đội Iran thực hiện loạt tập kích UAV nhằm vào tàu chiến Mỹ tại vịnh Oman, đáp trả việc Mỹ chặn bắt tàu hàng Touska ngày 19/4.
Eo biển Hormuz đóng mở bất thường khiến giá dầu Brent biến động mạnh, gần 20.000 thủy thủ mắc kẹt. Hải quân Mỹ cảnh báo nguy cơ thủy lôi trong khu vực.