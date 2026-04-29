Hà Nội chỉnh trang vỉa hè: Nơi thông thoáng, nơi bị lấn chiếm
Hà Nội nỗ lực cải tạo vỉa hè, nhiều tuyến phố đã thoáng đẹp, nhưng vẫn còn những nơi còn bị lấn chiếm gây khó khăn cho người đi bộ.
Cuộc đua AI của các tỉ phú Việt tại đại hội cổ đông 2026
Các tập đoàn lớn của Việt Nam đã tích hợp AI vào hoạt động kinh doanh nhằm hướng tới lợi nhuận vượt bậc tại đại hội cổ đông 2026.
Xuất khẩu vàng Thụy Sĩ tăng vọt, dòng vàng đổ về London
Tháng 3, xuất khẩu vàng Thụy Sĩ tăng 30%, hơn 57 tấn vàng sang Anh, phản ánh dòng chảy chiến lược quay lại London của ngành vàng.
Hà Nội miễn phí xe buýt, metro 7 ngày dịp lễ 30/4-1/5
UBND TP Hà Nội miễn phí vé xe buýt và metro 7 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5, áp dụng 128 tuyến xe buýt trợ giá và 2 tuyến metro Cát Linh-Hà Đông, Nhổn-ga Hà Nội.
Bạc tăng 78% tại Trung Quốc, ngân hàng trung ương mua vàng liên tục 17 tháng
Trong tháng 3, Trung Quốc nhập khẩu 836 tấn bạc, 162 tấn vàng, ngân hàng trung ương duy trì mua vàng liên tiếp 17 tháng.
Indonesia đề xuất thu phí eo biển Malacca gây tranh cãi
Bộ trưởng Tài chính Indonesia đề xuất thu phí tàu qua eo biển Malacca. Ngoại trưởng Singapore và Bộ trưởng Giao thông Malaysia lập tức phản đối.
Hà Nội mở bán gần 500 căn hộ xã hội giá 15,7 triệu/m²
Gần 500 căn hộ xã hội tại xã Quang Minh, Hà Nội sắp được mở bán với mức giá từ 15,7 triệu/m², căn hộ nhỏ nhất dưới 1 tỷ đồng, thấp hơn nhiều mặt bằng chung.
Bán tín dụng tư nhân phố Wall - nghề áp lực nhất vì rút vốn kỷ lục
Quý I/2026, nhà đầu tư yêu cầu rút gần 20 tỷ USD khỏi quỹ cho vay trực tiếp phố Wall, nhân viên bán tín dụng tư nhân chịu áp lực lớn.
Lệnh bán khống 430 triệu USD trước giờ G của Tổng thống Trump
15 phút trước khi Tổng thống Trump gia hạn ngừng bắn với Iran, lệnh bán khống dầu 430 triệu USD được kích hoạt. CFTC điều tra nghi vấn rò rỉ thông tin.
Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế cho hơn 2,5 triệu hộ từ 2026
Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên một tỉ đồng mỗi năm, giúp hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh và 235.800 doanh nghiệp hưởng lợi từ 2026.