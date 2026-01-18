Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bạn gái TikToker nổi tiếng của tiền vệ U23 Việt Nam là ai?

Cộng đồng trẻ

Bạn gái TikToker nổi tiếng của tiền vệ U23 Việt Nam là ai?

Mới đây, Minh Phúc trở thành người hùng khi giúp U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á và netizen phát hiện ra anh chàng cầu thủ là 'hoa đã có chủ'.

Thiên Anh
Theo tìm hiểu bạn gái của Minh Phúc là Hoàng Lan Anh - TikToker sinh năm 2004. Cô nàng sở hữu 3,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội TikTok, từng nhiều lần gây bão vì những màn bắt beat mượt mà và rất thần thái.
Theo tìm hiểu bạn gái của Minh Phúc là Hoàng Lan Anh - TikToker sinh năm 2004. Cô nàng sở hữu 3,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội TikTok, từng nhiều lần gây bão vì những màn bắt beat mượt mà và rất thần thái.
Trên trang cá nhân của mình, Hoàng Lan Anh chủ yếu làm các nội dung về nhảy, hát nhép những ca khúc theo trend. Ngoài ra, cô cũng làm KOC, giới thiệu sản phẩm, người mẫu ảnh.
Trên trang cá nhân của mình, Hoàng Lan Anh chủ yếu làm các nội dung về nhảy, hát nhép những ca khúc theo trend. Ngoài ra, cô cũng làm KOC, giới thiệu sản phẩm, người mẫu ảnh.
Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt cuốn hút cùng thần thái 10/10, các đoạn clip của Hoàng Lan Anh luôn đạt được hàng triệu lượt xem và nhiều sự yêu mến từ netizen.
Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt cuốn hút cùng thần thái 10/10, các đoạn clip của Hoàng Lan Anh luôn đạt được hàng triệu lượt xem và nhiều sự yêu mến từ netizen.
Lan Anh cũng không ngại “flex” tình yêu đẹp của mình trên MXH. Lan Anh thường đăng tải những đoạn clip vui vẻ, hạnh phúc bên bạn trai Minh Phúc.
Lan Anh cũng không ngại “flex” tình yêu đẹp của mình trên MXH. Lan Anh thường đăng tải những đoạn clip vui vẻ, hạnh phúc bên bạn trai Minh Phúc.
Nữ TikToker cũng thể hiện sự tự hào, “thắng đời” khi có bạn trai là cầu thủ và từng giành nhiều thành tích ấn tượng cùng đội tuyển Việt Nam.
Nữ TikToker cũng thể hiện sự tự hào, “thắng đời” khi có bạn trai là cầu thủ và từng giành nhiều thành tích ấn tượng cùng đội tuyển Việt Nam.
Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho cả hai bởi những tương tác hết sức đáng yêu, dễ thương.
Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho cả hai bởi những tương tác hết sức đáng yêu, dễ thương.
Ngoài ra, netizen cũng bày tỏ Minh Phúc và Hoàng Lan Anh cực đẹp đôi, đồng hành và hỗ trợ nhau từ cuộc sống đến sự nghiệp.
Ngoài ra, netizen cũng bày tỏ Minh Phúc và Hoàng Lan Anh cực đẹp đôi, đồng hành và hỗ trợ nhau từ cuộc sống đến sự nghiệp.
Lan Anh sở hữu 3,7 triệu người theo dõi trên TikTok
Lan Anh sở hữu 3,7 triệu người theo dõi trên TikTok
Lan Anh sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng cuốn hút
Lan Anh sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng cuốn hút
Hoàng Lan Anh là gương mặt quen thuộc với nhiều bạn trẻ
Hoàng Lan Anh là gương mặt quen thuộc với nhiều bạn trẻ
Thiên Anh
#Bạn gái TikToker nổi tiếng #Tiền vệ U23 Việt Nam #Minh Phúc trở thành người hùng #U23 Việt Nam vào bán kết #Phát hiện cầu thủ đã có chủ #U23 Việt Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT