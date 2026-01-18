Hà Nội

Bảo vật 12.500 năm tuổi hé lộ nghệ thuật khắc đá độc đáo ở Amazon

Kho tri thức

Hàng nghìn bức vẽ trên đá được sơn màu đất son, bao gồm cả hình người và động vật biến hình, mang đến cái nhìn ấn tượng về cuộc sống cổ xưa ở vùng Amazon.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Theo đó, một bộ sưu tập các bức tranh màu đất son tuyệt đẹp được khắc trên những vách đá khổng lồ. Ảnh: @Đại học Exeter.
Những tác phẩm nghệ thuật này nằm trên các mỏm đá ở Cerro Azul thuộc Serranía de la Lindosa, một vách đá ở Colombia. Ảnh: @Đại học Exeter.
Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khảo cổ học Nhân chủng học Quốc Tế, tác phẩm nghệ thuật này chứa 3.223 bức vẽ về con người và động vật với nhiều kích cỡ khác nhau, bao gồm cá, bò sát và động vật có vú. Ảnh: @Đại học Exeter.
Theo một tuyên bố từ Đại học Exeter, một số hình ảnh mô tả động vật và con người biến hình thành nhau, cho thấy "một hệ thống thần thoại phong phú đã định hướng cho nhiều thế hệ người Amazon bản địa”. Ảnh: @Đại học Exeter.
Những bức tranh vẽ này còn mang đến cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ mật thiết giữa con người và động vật từng sinh sống ở vùng Amazon hàng nghìn năm trước. Ảnh: @Đại học Exeter.
Mặc dù các nhà nghiên cứu chưa biết chính xác niên đại của những bức tranh, nhưng họ ước tính chúng có thể đã tồn tại cách đây 12.500 năm trước. Ảnh: @Đại học Exeter.
Mark Robinson, phó giáo sư tại Khoa Khảo cổ học và Lịch sử thuộc Đại học Exeter, cho biết: “Những địa điểm nghệ thuật trên đá này chứa bằng chứng lâu đời nhất về sự hiện diện của con người ở phía tây Amazon, có niên đại cách đây 12.500 năm”. Ảnh: @Đại học Exeter.
