Bắc Kạn: Tìm người biết thông tin vụ tai nạn 1 người tử vong

Ngày 5/5, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, khoảng 15h30 ngày 29/4, tại Km125+500 Quốc lộ 3 thuộc thôn Cạm Lẹng, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 11L1 - 001.97 do Đặng Văn Mìu (SN 1987, trú tại xóm Nà Rại, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) điều khiển theo hướng Cao Bằng - Hà Nội va chạm với ô tô biển kiểm soát 97C-009.37 do Triệu Xuân Tình (SN 1981, trú tại thôn Bản Đén 2, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) và ô tô biển kiểm soát 97A - 085.78 do Hà Viết Bằng (SN 1967, trú tại thôn Trung Tâm, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) cùng di chuyển theo hướng Cao Bằng - Hà Nội. Hậu quả: Đặng Văn Mìu tử vong tại chỗ, xe mô tô biển kiểm soát 11L1-001.97 bị hư hỏng nặng, 2 xe ô tô bị hư hỏng nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Kạn đề nghị, người nào trực tiếp biết (Hoặc biết người khác biết) những tình tiết liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên, hoặc có ghi hình lại được diễn biến vụ việc trên bằng dữ liệu điện tử xin liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn để phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra theo quy định (Qua Đồng chí Nguyễn Anh Biên - Điều tra viên, số điện thoại 0977.357.139).

Trong trường hợp công dân có dữ liệu điện tử liên quan tới vụ việc trên, đề nghị gửi về cơ quan điều tra trong thời gian sớm nhất để tránh việc mất dữ liệu. Quyền và nghĩa vụ của người làm chứng được quy định tại Điều 66 Bộ luật tố tụng hình sự./.