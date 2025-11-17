Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 2 cá thể động vật quý hiếm

Hai người dân ở Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp 01 cá thể tê tê Java, cùng 01 cá thể trăn đất để cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 17/11, thông tin từ Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng - Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với UBND phường Thành Sen tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java có trọng lượng 8,7kg do anh Hoàng Hào Hùng (trú tại TDP 9 Trần Phú, phường Thành Sen) giao nộp.

Được biết, cá thể tê tê Java có tên khoa học là Manis javanica thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Theo phụ lục I của Công ước CITIES, cấm buôn bán xuyên quốc gia tê tê khai thác từ tự nhiên.

Cá thể tê tê Java quý hiếm.

Sáng cùng ngày, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR - Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Cẩm Bình tiếp nhận 1 cá thể trăn đất (tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) có trọng lượng 6,2kg do ông Nguyễn Văn Hải (trú xã Cẩm Bình) giao nộp.

Hiện, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR - Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã bàn giao 2 cá thể động vật nói trên cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để tiếp tục theo dõi, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

