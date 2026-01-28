Hà Nội

Vũ Văn Thanh chúc mừng sinh nhật bạn gái hot girl với khoảnh khắc tình tứ

Cộng đồng trẻ

Vũ Văn Thanh chúc mừng sinh nhật bạn gái hot girl với khoảnh khắc tình tứ

Hậu vệ đào hoa của đội tuyển Việt Nam - Vũ Văn Thanh vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên bạn gái nhân dịp sinh nhật cô nàng.

Trầm Phương
Trên trang cá nhân, Văn Thanh đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên Bích Hạnh nhân dịp sinh nhật cô nàng cùng lời chúc không kém phần lầy lội: "Chúc mừng sinh nhật em. Tuổi mới bớt cằn nhằn cho anh được nhờ. Yêu Em". Dù có chút "trêu chọc" về việc bạn gái hay cằn nhằn, nhưng hành động ôm eo tình tứ và ánh mắt rạng rỡ của nam cầu thủ đã chứng minh tình cảm mặn nồng mà anh dành cho cô.
Đáp lại tình cảm của bạn trai, Bích Hạnh cũng liên tục cập nhật những khoảnh khắc hạnh phúc trên story Facebook. Đáng chú ý nhất là hình ảnh tấm thiệp viết tay đầy tâm huyết từ Văn Thanh. Trong thiệp, anh không ngần ngại gọi cô là "vợ yêu": "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Chúc em tuổi mới luôn rạng rỡ và xinh đẹp...Anh thật may mắn khi có em đồng hành trên mọi chặng đường. Anh yêu Em."
Không chỉ dừng lại ở đó, trên một clip ngắn khác, Bích Hạnh còn tự hào khoe sự chiều chuộng của người yêu bằng dòng trạng thái: "Trộm vía chồng iu chồng chiều...". Việc cặp đôi thoải mái gọi nhau là "vợ - chồng" cho thấy mối quan hệ của cả hai đang ở giai đoạn vô cùng khăng khít.
Mối quan hệ của Văn Thanh và Bích Hạnh được cho là bắt đầu từ khoảng năm 2023. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, cả hai chọn cách im lặng trước truyền thông.
Cư dân mạng thường xuyên soi ra những điểm tương đồng trong bối cảnh check-in của cả hai. Bích Hạnh cũng liên tục xuất hiện trên khán đài để cổ vũ nam cầu thủ trong các trận đấu.
Sau khi Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tại ASEAN Cup 2024, cặp đôi bắt đầu cởi mở hơn. Bích Hạnh lần đầu tiên đăng tải hình ảnh gọi video cho Văn Thanh ngay sau trận chung kết. Trong ảnh, Văn Thanh rạng rỡ khoe tấm huy chương vàng với bạn gái.
Tối 14/4/2025, nhân dịp sinh nhật, Vũ Văn Thanh chính thức công khai mối quan hệ hẹn hò khi đăng tải loạt ảnh sánh đôi bên bạn gái hot girl.
Vũ Văn Thanh là cái tên đình đám trong làng bóng đá Việt, còn Trần Bích Hạnh là hot girl, Gymer nổi tiếng với thân hình nóng bỏng và gu thời trang sành điệu. Sự kết hợp giữa một ngôi sao sân cỏ và một mỹ nhân mạng xã hội nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.
Bích Hạnh hơn Văn Thanh 3 tuổi (sinh năm 1993). Dù là mối tình "chị em", nhưng sự trẻ trung của Bích Hạnh và vẻ trưởng thành của Văn Thanh khiến họ trông cực kỳ xứng đôi.
Người hâm mộ đang rất mong chờ một "đám cưới thế kỷ" của cặp đôi này trong tương lai gần. (Ảnh trong bài: Facebook Vũ Văn Thanh, Trần Bích Hạnh)
Trầm Phương
#Văn Thanh #Bích Hạnh #bóng đá #hot girl #tình yêu #sinh nhật

