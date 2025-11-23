Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vũ Cát Tường - Bí Đỏ ngày càng ngọt ngào bên nhau

Giải trí

Vũ Cát Tường - Bí Đỏ ngày càng ngọt ngào bên nhau

Vũ Cát Tường và Bí Đỏ tổ chức lễ thành đôi vào tháng 2/2025, vẫn thường xuyên dành cho nhau hành động lãng mạn sau khi về chung một nhà.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong tập 11 chương trình Anh trai say hi vừa lên sóng, Bí Đỏ trình diễn đàn tranh, hỗ trợ tiết mục của nhóm Vũ Cát Tường. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Trong tập 11 chương trình Anh trai say hi vừa lên sóng, Bí Đỏ trình diễn đàn tranh, hỗ trợ tiết mục của nhóm Vũ Cát Tường. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Hôn nhân của Vũ Cát Tường và Bí Đỏ nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Hôn nhân của Vũ Cát Tường và Bí Đỏ nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Cặp đôi tổ chức lễ thành đôi vào tháng 2/2025 sau 5 năm hẹn hò bí mật. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Cặp đôi tổ chức lễ thành đôi vào tháng 2/2025 sau 5 năm hẹn hò bí mật. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Sau đám cưới, Vũ Cát Tường và Bí Đỏ thoải mái chia sẻ hình ảnh bên nhau. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Sau đám cưới, Vũ Cát Tường và Bí Đỏ thoải mái chia sẻ hình ảnh bên nhau. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Đôi uyên ương thường xuyên đi du lịch, dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Đôi uyên ương thường xuyên đi du lịch, dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Bí Đỏ nấu ăn, pha trà cho Vũ Cát Tường. Ảnh: TikTok Gia Đình Anh Mèo.
Bí Đỏ nấu ăn, pha trà cho Vũ Cát Tường. Ảnh: TikTok Gia Đình Anh Mèo.
Đăng tải hình ảnh chỉnh sửa trang phục cho Vũ Cát Tường, Bí Đỏ viết: "Dáng vẻ làm việc cho sếp yêu". Ảnh: Instagram Gia Đình Anh Mèo.
Đăng tải hình ảnh chỉnh sửa trang phục cho Vũ Cát Tường, Bí Đỏ viết: "Dáng vẻ làm việc cho sếp yêu". Ảnh: Instagram Gia Đình Anh Mèo.
Vũ Cát Tường chiều chuộng Bí Đỏ. Giọng ca Vết mưa đưa bạn đời đi thả diều trong một buổi chiều rảnh rỗi. Ảnh: TikTok Gia Đình Anh Mèo.
Vũ Cát Tường chiều chuộng Bí Đỏ. Giọng ca Vết mưa đưa bạn đời đi thả diều trong một buổi chiều rảnh rỗi. Ảnh: TikTok Gia Đình Anh Mèo.
Vũ Cát Tường mừng sinh nhật Bí Đỏ vào đầu tháng 11. Giọng ca Vết mưa viết trên bánh sinh nhật: "Mãi yêu em". Ảnh: Instagram Gia Đình Anh Mèo.
Vũ Cát Tường mừng sinh nhật Bí Đỏ vào đầu tháng 11. Giọng ca Vết mưa viết trên bánh sinh nhật: "Mãi yêu em". Ảnh: Instagram Gia Đình Anh Mèo.
Bí Đỏ chia sẻ trên Đẹp, Vũ Cát Tường là người mạnh mẽ, thông minh và bản lĩnh, không dễ dàng cho người khác bước vào thế giới riêng. Để Vũ Cát Tường mở lòng, cần thời gian và sự chân thành bền bỉ. Lý do duy nhất khiến Bí Đỏ kiên trì với tình yêu này là vì cô thật sự muốn được ở bên Vũ Cát Tường. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Bí Đỏ chia sẻ trên Đẹp, Vũ Cát Tường là người mạnh mẽ, thông minh và bản lĩnh, không dễ dàng cho người khác bước vào thế giới riêng. Để Vũ Cát Tường mở lòng, cần thời gian và sự chân thành bền bỉ. Lý do duy nhất khiến Bí Đỏ kiên trì với tình yêu này là vì cô thật sự muốn được ở bên Vũ Cát Tường. Ảnh: FB Vũ Cát Tường.
Còn Vũ Cát Tường cho hay: "Sau lễ thành đôi, chúng tôi chọn rút về thế giới riêng của mình. Đó thực sự là điều chúng tôi muốn. Để tình yêu được đơm hoa kết trái, để sống bình yên và hạnh phúc, chúng tôi đã nuôi dưỡng nó 5 năm một cách bình lặng. Và chúng tôi không quên sự bình lặng đó đã cho mình những gì". Ảnh: Instagram Gia Đình Anh Mèo.
Còn Vũ Cát Tường cho hay: "Sau lễ thành đôi, chúng tôi chọn rút về thế giới riêng của mình. Đó thực sự là điều chúng tôi muốn. Để tình yêu được đơm hoa kết trái, để sống bình yên và hạnh phúc, chúng tôi đã nuôi dưỡng nó 5 năm một cách bình lặng. Và chúng tôi không quên sự bình lặng đó đã cho mình những gì". Ảnh: Instagram Gia Đình Anh Mèo.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Vũ Cát Tường #ca sĩ Vũ Cát Tường #Bí Đỏ #lễ thành đôi của Vũ Cát Tường

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT