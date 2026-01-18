VPBank và Beta Media (Beta Group) ký kết hợp tác toàn diện, kiến tạo hệ sinh thái tài chính - giải trí

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VPBank và Beta Media (Beta Group) đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược kết nối tài chính với đời sống tiêu dùng, mang đến những ưu đãi thiết thực và trải nghiệm giải trí khác biệt cho khách hàng.

Ngày 15/01/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Beta Media (Beta Group) chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác toàn diện, đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác dài hạn trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ phục vụ cộng đồng, mang lại những trải nghiệm giải trí mới mẻ, thuận tiện và giá trị bền vững cho khách hàng, nhà đầu tư và đối tác nhượng quyền trên toàn quốc.

Sự kiện ký kết diễn ra trong bối cảnh nhu cầu kết nối giữa tài chính và các lĩnh vực tiêu dùng, giải trí ngày càng gia tăng, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ, nhóm nhà đầu tư cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với thế mạnh sẵn có, VPBank và Beta Media kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị cộng hưởng, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm dịch vụ tài chính gắn liền với đời sống hàng ngày.

Đại diện VPBank và Beta Media (Beta Group) ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác toàn diện

Theo đó, hai bên thống nhất triển khai hợp tác nhiều hạng mục, nổi bật là việc xây dựng các gói giải pháp tài chính dành riêng cho hệ thống Beta Franchise - mô hình nhượng quyền rạp chiếu đầu tiên tại Việt Nam của Beta Group do VPBank cung cấp phục vụ đầy đủ nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Cụ thể:

Đối với tệp khách hàng nhà đầu tư và đối tác nhượng quyền, trong năm 2026, VPBank và Beta Media (Beta Group) sẽ thống nhất triển khai các gói tín dụng nhằm hỗ trợ đối tác mở các cụm rạp theo mô hình nhượng quyền rạp chiếu phim của Beta Cinemas, từ khâu đầu tư, vận hành đến quản lý tài chính. Bên cạnh đó, hai bên đồng tổ chức các chuỗi workshop nhằm tập trung chia sẻ kiến thức về mô hình nhượng quyền rạp chiếu phim, kinh nghiệm đầu tư, quản trị tài chính và vận hành hiệu quả. VPBank tham gia với vai trò tư vấn giải pháp tài chính, trong khi Beta Media chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về nội dung và mô hình đầu tư của Beta Franchise. Đây là nền tảng để hình thành cộng đồng nhà đầu tư bền vững, có sự chuẩn bị bài bản cả về tài chính lẫn chiến lược kinh doanh.

Tiếp theo, hai bên cũng thống nhất trao đổi và hợp tác triển khai trải nghiệm ứng dụng Shop Thịnh Vượng trên các nền tảng của hệ thống rạp chiếu phim Beta Cinemas. Shop Thịnh Vượng là giải pháp quản trị tài chính toàn diện dành cho hộ kinh doanh và chủ cửa hàng, tích hợp trên ứng dụng VPBank NEO, giúp quản lý doanh thu, dòng tiền, theo dõi báo cáo chi tiết qua ShopQR, chia sẻ biến động số dư, và tự động sinh lời, hỗ trợ chủ kinh doanh vận hành hiệu quả và tiếp cận vốn dễ dàng hơn.

Ngoài ra, VPBank và Beta Media (Beta Group) sẽ phối hợp, đồng tổ chức các hoạt động truyền thông và đào tạo, triển khai các gói xúc tiến sản phẩm và tăng cường nhận diện thương hiệu trên truyền thông, lan tỏa giá trị hợp tác.

Đối với khách hàng cá nhân, hai bên cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi thiết thực dành cho khách hàng. Cụ thể, khách hàng của Beta Cinemas mở mới tài khoản thanh toán và phát sinh ít nhất một giao dịch thanh toán tối thiểu 50.000 đồng trong tháng mở tài khoản, sẽ nhận được một voucher vé xem phim tại hệ thống rạp chiếu phim Beta Cinemas, được định danh hội viên VPBank Prime và hưởng các đặc quyền tương ứng theo chính sách.

Hợp tác với Beta Media (Beta Group) là một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái đối tác của ngân hàng, hướng tới việc đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với các nhu cầu tiêu dùng, giải trí và đầu tư của khách hàng. “Thông qua hợp tác với Beta, VPBank kỳ vọng mang đến những trải nghiệm thuận tiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cộng đồng khách hàng trong kỷ nguyên số” – Đại diện VPBank nhấn mạnh. Bên cạnh đó, khối khách hàng cá nhân và khối SME của VPBank cũng tham gia tích cực vào dự án hợp tác giữa hai bên với định hướng cá nhân hóa, số hóa và đơn giản hóa, mang tới các giải pháp tài chính may đo dành riêng cho nhóm khách hàng đặc biệt và giàu tiềm năng của hệ sinh thái Beta.

Ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch Beta Group cho biết, cái bắt tay chiến lược này không chỉ dừng lại ở hợp tác thương mại mà còn thể hiện tầm nhìn chung của hai đơn vị trong việc xã hội hóa hoạt động đầu tư điện ảnh, đưa các dịch vụ giải trí văn minh đến gần hơn với đông đảo người dân.

“Thông qua nguồn lực tài chính mạnh mẽ từ VPBank, Beta kỳ vọng sẽ hoàn thiện mảnh ghép quan trọng nhất trong hệ sinh thái hỗ trợ đối tác, giúp hiện thực hóa giấc mơ sở hữu rạp chiếu phim của các nhà đầu tư tại nhiều địa phương” - Chủ tịch Beta Group nhấn mạnh.

Với định hướng hợp tác toàn diện, VPBank và Beta Media kỳ vọng Biên bản Ghi nhớ lần này sẽ là tiền đề để hai bên triển khai nhiều sáng kiến mới trong tương lai, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ gắn kết giữa tài chính và giải trí.