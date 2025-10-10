Hơn 300 thí sinh nhập cuộc, VPBank Technology Hackathon 2025

Chỉ còn ít ngày nữa trước khi cổng đăng ký VPBank Technology Hackathon 2025 - Senior Track chính thức khép lại, sức nóng của sân chơi công nghệ hàng đầu.

Hơn 300 kỹ sư, lập trình viên và chuyên gia dữ liệu giàu kinh nghiệm đã nhập cuộc, hứa hẹn một cuộc thi bứt phá với những giải pháp sáng tạo, thực chiến.

Sân chơi thực chiến lan tỏa sức nóng trong cộng đồng công nghệ

Sau thành công của VPBank Technology Hackathon 2025 - Junior Track, VPBank tiếp tục khuấy động cộng đồng công nghệ với VPBank Technology Hackathon 2025 - Senior Track, phiên bản “level -up” dành cho những ứng viên đã có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu.

Chỉ sau hơn một tháng khởi động, cuộc thi đã thu hút hơn 300 hồ sơ đăng ký, phản ánh sức hút mạnh mẽ của một sân chơi thực chiến, nơi hội tụ những anh tài công nghệ xuất sắc. Đặc biệt, cuộc thi có sự tham gia đông đảo của thế hệ kỹ sư trẻ đang trên đà phát triển sự nghiệp với hơn 60% thí sinh có độ tuổi từ 24–30. Nhiều ứng viên từng học tập và làm việc tại các quốc gia công nghệ hàng đầu như Mỹ, Pháp, Singapore, Nga, Úc… – minh chứng cho sức lan tỏa vượt biên giới của cuộc thi.

Từ IT, Data Science, AI/ML, Cloud đến Cybersecurity - các thí sinh mang đến bức tranh phong phú về chuyên môn và trải nghiệm. Nhiều người trong số họ hiện đang nắm giữ các vị trí quan trọng như Data Engineer, Project Manager, AI Engineer, Business Analyst hay Research Consultant. Chính sự góp mặt đó đã khẳng định sức hấp dẫn của sân chơi, nơi những chuyên gia công nghệ ở mọi cấp độ cùng tranh tài, thử thách bản thân, tỏa sáng năng lực và mở rộng kết nối trong cộng đồng công nghệ ngân hàng.

VPBank Technology Hackathon 2025 - Senior Track được đánh giá cao nhờ tính ứng dụng thực tiễn trong từng thử thách. Thí sinh sẽ lựa chọn một Challenge Statement cụ thể, từ đó xây dựng ý tưởng (Ideate) và phát triển giải pháp (Develop Prototype) trên nền tảng công nghệ Amazon Web Services (AWS). Các bài toán đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của VPBank, xoay quanh tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, bảo mật và xử lý dữ liệu lớn.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Các thử thách được thiết kế với độ khó cao hơn, tập trung vào năng lực ứng dụng công nghệ trong bối cảnh ngân hàng số hiện đại. Thí sinh được kỳ vọng phải thấu hiểu quy trình nghiệp vụ ngân hàng, thiết kế kiến trúc và mô phỏng giải pháp một cách toàn diện.”

Thời hạn đăng ký VPBank Technology Hackathon - Senior Track đến hết ngày 15/10/2025

Bệ phóng cho những ý tưởng đột phá - cơ hội nghề nghiệp rộng mở

Ngay sau khi đóng cổng đăng ký, thí sinh sẽ được trang bị thêm các kiến thức kỹ thuật thực tiễn do các chuyên gia Amazon Web Services (AWS) chia sẻ thông qua chuỗi workshop chuyên sâu trong hai ngày 18 và 19/10/2025.

Ở workshop đầu tiên - “AWS Cloud Foundations” ngày 18/10, thí sinh sẽ được giới thiệu tổng quan về AWS, hướng dẫn chuẩn bị tài khoản và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật, nắm vững các phương pháp quản lý chi phí tối ưu, đồng thời tham gia phần Q&A trực tiếp với chuyên gia AWS nhằm giải đáp các thắc mắc kỹ thuật. Workshop thứ hai “AI Services on AWS” ngày 19/10 sẽ đi sâu vào mảng trí tuệ nhân tạo, giúp thí sinh hiểu rõ hơn về các dịch vụ AI trên nền tảng AWS và thực hành trực tiếp với AWS SageMaker. Chuỗi workshop trang bị nền tảng kiến thức vững chắc, cũng là bước khởi động quan trọng, giúp thí sinh sẵn sàng bứt phá trong những vòng thi gay cấn phía trước.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sức hút của VPBank Technology Hackathon 2025 - Senior Track còn đến từ tổng giá trị giải thưởng lên tới 200.000.000 triệu đồng. Cụ thể, đội vô địch sẽ nhận tổng giá trị giải thưởng 60 triệu đồng, các giải Nhì và Ba lần lượt có trị giá 40 triệu đồng và 20 triệu đồng. Ngoài ra, Top 5 cá nhân xuất sắc và Top 3 nhóm giải pháp ấn tượng sẽ nhận được thẻ quà tặng Amazon trị giá từ 200-300 USD, 2.000.000 điểm LynkiD và gói ELSA Business 2 tháng giúp hỗ trợ kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chuyên sâu trong môi trường công nghệ và làm việc toàn cầu.

Bên cạnh các giải thưởng tài chính hấp dẫn, thí sinh còn có cơ hội gia nhập VPBank, trực tiếp tham gia triển khai các dự án chiến lược trong các lĩnh vực dữ liệu, ngân hàng số, bảo mật và AI - những mảng VPBank đang ưu tiên đầu tư mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số toàn diện của ngân hàng.

VPBank hiện sở hữu đội ngũ công nghệ quy mô lớn, với hệ thống dữ liệu và hạ tầng được xây dựng bài bản, hướng tới đáp ứng các chuẩn mực cao về bảo mật, tốc độ và trải nghiệm người dùng. Các dự án chuyển đổi số, tối ưu quy trình nội bộ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phục vụ khách hàng đang được triển khai đồng bộ, tạo môi trường làm việc thực tế và nhiều cơ hội phát triển cho các kỹ sư công nghệ giàu năng lực.