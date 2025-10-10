Hà Nội

Doanh nghiệp

Hơn 300 thí sinh nhập cuộc, VPBank Technology Hackathon 2025

Chỉ còn ít ngày nữa trước khi cổng đăng ký VPBank Technology Hackathon 2025 - Senior Track chính thức khép lại, sức nóng của sân chơi công nghệ hàng đầu.

PV

Hơn 300 kỹ sư, lập trình viên và chuyên gia dữ liệu giàu kinh nghiệm đã nhập cuộc, hứa hẹn một cuộc thi bứt phá với những giải pháp sáng tạo, thực chiến.

Sân chơi thực chiến lan tỏa sức nóng trong cộng đồng công nghệ

Sau thành công của VPBank Technology Hackathon 2025 - Junior Track, VPBank tiếp tục khuấy động cộng đồng công nghệ với VPBank Technology Hackathon 2025 - Senior Track, phiên bản “level -up” dành cho những ứng viên đã có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu.

Chỉ sau hơn một tháng khởi động, cuộc thi đã thu hút hơn 300 hồ sơ đăng ký, phản ánh sức hút mạnh mẽ của một sân chơi thực chiến, nơi hội tụ những anh tài công nghệ xuất sắc. Đặc biệt, cuộc thi có sự tham gia đông đảo của thế hệ kỹ sư trẻ đang trên đà phát triển sự nghiệp với hơn 60% thí sinh có độ tuổi từ 24–30. Nhiều ứng viên từng học tập và làm việc tại các quốc gia công nghệ hàng đầu như Mỹ, Pháp, Singapore, Nga, Úc… – minh chứng cho sức lan tỏa vượt biên giới của cuộc thi.

Từ IT, Data Science, AI/ML, Cloud đến Cybersecurity - các thí sinh mang đến bức tranh phong phú về chuyên môn và trải nghiệm. Nhiều người trong số họ hiện đang nắm giữ các vị trí quan trọng như Data Engineer, Project Manager, AI Engineer, Business Analyst hay Research Consultant. Chính sự góp mặt đó đã khẳng định sức hấp dẫn của sân chơi, nơi những chuyên gia công nghệ ở mọi cấp độ cùng tranh tài, thử thách bản thân, tỏa sáng năng lực và mở rộng kết nối trong cộng đồng công nghệ ngân hàng.

VPBank Technology Hackathon 2025 - Senior Track được đánh giá cao nhờ tính ứng dụng thực tiễn trong từng thử thách. Thí sinh sẽ lựa chọn một Challenge Statement cụ thể, từ đó xây dựng ý tưởng (Ideate) và phát triển giải pháp (Develop Prototype) trên nền tảng công nghệ Amazon Web Services (AWS). Các bài toán đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của VPBank, xoay quanh tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, bảo mật và xử lý dữ liệu lớn.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Các thử thách được thiết kế với độ khó cao hơn, tập trung vào năng lực ứng dụng công nghệ trong bối cảnh ngân hàng số hiện đại. Thí sinh được kỳ vọng phải thấu hiểu quy trình nghiệp vụ ngân hàng, thiết kế kiến trúc và mô phỏng giải pháp một cách toàn diện.”

kv.jpg
Thời hạn đăng ký VPBank Technology Hackathon - Senior Track đến hết ngày 15/10/2025

Bệ phóng cho những ý tưởng đột phá - cơ hội nghề nghiệp rộng mở

Ngay sau khi đóng cổng đăng ký, thí sinh sẽ được trang bị thêm các kiến thức kỹ thuật thực tiễn do các chuyên gia Amazon Web Services (AWS) chia sẻ thông qua chuỗi workshop chuyên sâu trong hai ngày 18 và 19/10/2025.

Ở workshop đầu tiên - “AWS Cloud Foundations” ngày 18/10, thí sinh sẽ được giới thiệu tổng quan về AWS, hướng dẫn chuẩn bị tài khoản và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật, nắm vững các phương pháp quản lý chi phí tối ưu, đồng thời tham gia phần Q&A trực tiếp với chuyên gia AWS nhằm giải đáp các thắc mắc kỹ thuật. Workshop thứ hai “AI Services on AWS” ngày 19/10 sẽ đi sâu vào mảng trí tuệ nhân tạo, giúp thí sinh hiểu rõ hơn về các dịch vụ AI trên nền tảng AWS và thực hành trực tiếp với AWS SageMaker. Chuỗi workshop trang bị nền tảng kiến thức vững chắc, cũng là bước khởi động quan trọng, giúp thí sinh sẵn sàng bứt phá trong những vòng thi gay cấn phía trước.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sức hút của VPBank Technology Hackathon 2025 - Senior Track còn đến từ tổng giá trị giải thưởng lên tới 200.000.000 triệu đồng. Cụ thể, đội vô địch sẽ nhận tổng giá trị giải thưởng 60 triệu đồng, các giải Nhì và Ba lần lượt có trị giá 40 triệu đồng20 triệu đồng. Ngoài ra, Top 5 cá nhân xuất sắcTop 3 nhóm giải pháp ấn tượng sẽ nhận được thẻ quà tặng Amazon trị giá từ 200-300 USD, 2.000.000 điểm LynkiD và gói ELSA Business 2 tháng giúp hỗ trợ kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chuyên sâu trong môi trường công nghệ và làm việc toàn cầu.

Bên cạnh các giải thưởng tài chính hấp dẫn, thí sinh còn có cơ hội gia nhập VPBank, trực tiếp tham gia triển khai các dự án chiến lược trong các lĩnh vực dữ liệu, ngân hàng số, bảo mật và AI - những mảng VPBank đang ưu tiên đầu tư mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số toàn diện của ngân hàng.

VPBank hiện sở hữu đội ngũ công nghệ quy mô lớn, với hệ thống dữ liệu và hạ tầng được xây dựng bài bản, hướng tới đáp ứng các chuẩn mực cao về bảo mật, tốc độ và trải nghiệm người dùng. Các dự án chuyển đổi số, tối ưu quy trình nội bộ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phục vụ khách hàng đang được triển khai đồng bộ, tạo môi trường làm việc thực tế và nhiều cơ hội phát triển cho các kỹ sư công nghệ giàu năng lực.

Đừng bỏ lỡ cơ hội ghi danh VPBank Technology Hackathon 2025 - Senior Track

Đăng ký ngay tại:

https://tuyendung.vpbank.com.vn/landing/VPBankTechnologyHackathon2025.html

Hạn chót đăng ký: 15/10/2025

#Cuộc thi công nghệ ngân hàng #Hackathon VPBank 2025 #Cơ hội nghề nghiệp công nghệ #Thử thách sáng tạo công nghệ #Chuyên môn về AWS và AI #Phát triển kỹ năng thực tiễn

Doanh nghiệp

Vận hành kinh doanh thuận lợi với Siêu Giải pháp Thanh toán VPBank

Không ngừng cải tiến, bổ sung các giải pháp VPBank đang trở thành đối tác đắc lực, hỗ trợ hoạt động thanh toán trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn.

Sự tích hợp các giải pháp trong một nền tảng duy nhất không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn đảm bảo đồng bộ và hiệu quả tối ưu trong quản lý tài chính cá nhân và kinh doanh.

Hệ sinh thái Siêu Giải pháp Thanh toán của VPBank sở hữu đa dạng các giải pháp như Pay by Account; Tap to Phone; Shop Thịnh Vượng; Gói giải pháp Bion (giải pháp chuyên biệt dành cho hộ kinh doanh); Loa Soundbox, Loa Thịnh Vượng và các gói giải pháp hỗ trợ tuân thủ dành cho cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh.

Bám sát kế hoạch năm 2025, VPBank ghi nhận kết quả kinh doanh

VPBank kết thúc quý đầu tiên của năm 2025 với các chỉ tiêu tài chính tích cực: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.015 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, tổng tài sản vượt 994.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều biến số, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) cùng các công ty con linh hoạt trong điều hành, tối ưu hóa cơ hội kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ rủi ro và tăng cường nền tảng hỗ trợ để hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Tăng trưởng tín dụng và huy động vượt trội so với trung bình ngành

VPBank NEOBiz được Global Banking and Finance Review xướng tên ở giải thưởng

Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, VPBank NEOBiz đã xuất sắc được vinh danh là "Ứng dụng Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp Micro SME và SME 2024" do Global Banking and Finance Review (GBAF) - tạp chí tài chính uy tín hàng đầu tại Anh trao tặng.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp VPBank nhận được giải thưởng danh giá này, khẳng định năng lực và vị thế vượt trội của ngân hàng trong việc cung cấp các giải pháp tài chính thông minh, ưu việt dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cũng như doanh nghiệp siêu nhỏ (Micro-SME) tại thị trường nội địa.

Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn, giải thưởng được trao dựa trên những tiêu chí khắt khe về tính đa dạng trong sản phẩm, dịch vụ cũng như khả năng cung cấp các giải pháp tài chính số hiện đại, linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp. VPBank NEOBiz là nền tảng ngân hàng số toàn diện dành cho Khách hàng Doanh nghiệp (KHDN), giúp đơn giản hóa và số hóa toàn bộ trải nghiệm tài chính doanh nghiệp. VPBank NEOBiz được thiết kế tích hợp đầy đủ các dịch vụ thiết yếu như từ cơ bản đến nâng cao như: dịch vụ tài khoản, thanh toán, tiền gửi, thẻ, tài khoản nhiều số hiệu, điều chuyển vốn tập trung, tài trợ thương mại giúp doanh nghiệp thực hiện giao dịch ở mọi thời điểm mà không cần phải đến. Hệ thống cung cấp các tính năng nổi bật như LC online, bảo lãnh online, mở tài khoản doanh nghiệp online với 100% hồ sơ cung cấp trực tuyến, phê duyệt giao dịch từ xa qua Mobile App. Đặc biệt, VPBank NEOBiz tích hợp các dịch vụ giá trị gia tăng như tra cứu hóa đơn điện tử, quản lý dòng tiền, theo dõi báo cáo tài chính theo thời gian thực, thanh toán qua nhanh chóng thuận tiện, thông báo biến động số dư TK… giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.

