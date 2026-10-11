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[VIDEO] Mỹ thiếu gần 160.000 nhân lực chip trước cuộc đua AI toàn cầu

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[VIDEO] Mỹ thiếu gần 160.000 nhân lực chip trước cuộc đua AI toàn cầu

McKinsey và SEMI Foundation dự báo Mỹ thiếu gần 160.000 nhân lực bán dẫn năm 2030, buộc Samsung, Intel, TSMC chạy đua tìm kỹ sư.

Minh Quân - Hà Anh
#Thiếu nhân lực bán dẫn Mỹ #Cạnh tranh công nghiệp chip #Samsung #Intel #TSMC

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