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[VIDEO] Lãi vay mua nhà tăng cao, giao dịch bất động sản lao dốc

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[VIDEO] Lãi vay mua nhà tăng cao, giao dịch bất động sản lao dốc

Lãi vay mua nhà tăng khiến giao dịch bất động sản giảm mạnh, nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc trả nợ và duy trì hoạt động.

Minh Quân - Hà Anh
#Lãi vay mua nhà #Giao dịch bất động sản #Tỷ lệ lãi vay #Thị trường nhà ở #Bất động sản Việt Nam

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