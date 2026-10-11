Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Lãi vay mua nhà tăng cao, giao dịch bất động sản lao dốc
Lãi vay mua nhà tăng khiến giao dịch bất động sản giảm mạnh, nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc trả nợ và duy trì hoạt động.
Lãi vay mua nhà tăng khiến giao dịch bất động sản giảm mạnh, nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc trả nợ và duy trì hoạt động.
Lãi vay mua nhà tăng khiến giao dịch bất động sản giảm mạnh, nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc trả nợ và duy trì hoạt động.
Từ 1/7/2027, các trạm sạc xe điện trên toàn quốc phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, phòng cháy chữa cháy và dữ liệu vận hành mới.
Nghệ An công bố quy định mới về nâng bậc lương trước hạn, giới hạn tối đa 10% nhân sự mỗi năm bắt đầu từ 12/10.
Google hợp tác với Việt Nam về trí tuệ nhân tạo, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng AI.
McKinsey và SEMI Foundation dự báo Mỹ thiếu gần 160.000 nhân lực bán dẫn năm 2030, buộc Samsung, Intel, TSMC chạy đua tìm kỹ sư.
Viettel, VNPT và MobiFone ứng dụng AI trong vận hành mạng lưới, tự động phát hiện sự cố, giảm thủ công 70% và nâng cao bảo mật dữ liệu.
Gần 65% người trẻ tại đô thị lớn vẫn dự định mua nhà dù lãi suất cao, với lời khuyên vay không quá 35% thu nhập từ chuyên gia và ngân hàng.
Dư nợ tín dụng đạt 20,75 triệu tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 11,59%, với nhiều ngân hàng triển khai gói tín dụng lớn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Bộ Xây dựng đề xuất hạn chế người nước ngoài sở hữu biệt thự, nhà liền kề tại Việt Nam, chỉ cho phép mua căn hộ chung cư tối đa 30% mỗi tòa nhà và sở hữu 50 năm.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất sau 3 năm khi nợ vay đạt đỉnh, trong khi tiêu dùng vẫn tăng mạnh, khiến Fed phải thắt chặt tiền tệ.
Lãi vay mua nhà tăng khiến giao dịch bất động sản giảm mạnh, nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc trả nợ và duy trì hoạt động.
Từ 1/7/2027, các trạm sạc xe điện trên toàn quốc phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, phòng cháy chữa cháy và dữ liệu vận hành mới.
Nghệ An công bố quy định mới về nâng bậc lương trước hạn, giới hạn tối đa 10% nhân sự mỗi năm bắt đầu từ 12/10.
Google hợp tác với Việt Nam về trí tuệ nhân tạo, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng AI.
McKinsey và SEMI Foundation dự báo Mỹ thiếu gần 160.000 nhân lực bán dẫn năm 2030, buộc Samsung, Intel, TSMC chạy đua tìm kỹ sư.
Viettel, VNPT và MobiFone ứng dụng AI trong vận hành mạng lưới, tự động phát hiện sự cố, giảm thủ công 70% và nâng cao bảo mật dữ liệu.
Gần 65% người trẻ tại đô thị lớn vẫn dự định mua nhà dù lãi suất cao, với lời khuyên vay không quá 35% thu nhập từ chuyên gia và ngân hàng.
Dư nợ tín dụng đạt 20,75 triệu tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 11,59%, với nhiều ngân hàng triển khai gói tín dụng lớn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Bộ Xây dựng đề xuất hạn chế người nước ngoài sở hữu biệt thự, nhà liền kề tại Việt Nam, chỉ cho phép mua căn hộ chung cư tối đa 30% mỗi tòa nhà và sở hữu 50 năm.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất sau 3 năm khi nợ vay đạt đỉnh, trong khi tiêu dùng vẫn tăng mạnh, khiến Fed phải thắt chặt tiền tệ.
Vé Tết 2027 tăng giá do nhiên liệu tăng cao, Vietjet và Vietnam Airlines bổ sung ghế để giảm áp lực giá vé, cạnh tranh mạnh mẽ hơn.
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