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[VIDEO] Google tăng hợp tác với Việt Nam về trí tuệ nhân tạo

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[VIDEO] Google tăng hợp tác với Việt Nam về trí tuệ nhân tạo

Google hợp tác với Việt Nam về trí tuệ nhân tạo, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng AI.

Minh Quân - Hà Anh
#Google #Trí tuệ nhân tạo #Chính phủ Việt Nam #Chuyển giao công nghệ #Đào tạo nhân lực

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