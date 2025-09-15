Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vì sao Trái đất có nhiều núi lửa dưới nước?

Giải mã

Vì sao Trái đất có nhiều núi lửa dưới nước?

Không chỉ trên đất liền, núi lửa được phát hiện nằm rải rác dưới đáy đại dương sâu thẳm. Theo ước tính, thế giới có khoảng 1 - 3 triệu núi lửa dưới nước.

Tâm Anh (theo Iflscience)
Núi lửa không phân bố đều trên khắp Trái đất mà thường nằm dọc theo các đường đứt gãy kiến tạo. Ví dụ, cứ 3 trong số 4 núi lửa có thể tìm thấy dọc Vành đai lửa Thái Bình Dương với 10% hoạt động núi lửa trên thế giới diễn ra ở Nhật Bản. Từ đây, nhiều người đặt ra câu hỏi không phải là "tại sao có nhiều núi lửa dưới nước?" mà là "vì sao có nhiều rìa mảng kiến tạo dưới nước đến như vậy?". Ảnh: NSF and NOAA via Flickr (CC BY 2.0).
Núi lửa không phân bố đều trên khắp Trái đất mà thường nằm dọc theo các đường đứt gãy kiến tạo. Ví dụ, cứ 3 trong số 4 núi lửa có thể tìm thấy dọc Vành đai lửa Thái Bình Dương với 10% hoạt động núi lửa trên thế giới diễn ra ở Nhật Bản. Từ đây, nhiều người đặt ra câu hỏi không phải là "tại sao có nhiều núi lửa dưới nước?" mà là "vì sao có nhiều rìa mảng kiến tạo dưới nước đến như vậy?". Ảnh: NSF and NOAA via Flickr (CC BY 2.0).
Thứ nhất, quá trình hút chìm (trong đó một mảng kiến tạo trượt dưới mảng khác khi chúng va chạm) chịu trách nhiệm cho phần lớn hoạt động núi lửa ở Vành đai lửa Thái Bình Dương - đòi hỏi sự hiện diện của nước nhằm làm mềm lớp phủ đủ để tiếp nhận mảng chìm xuống. Ảnh: NOAA / NSF / WHOI.
Thứ nhất, quá trình hút chìm (trong đó một mảng kiến tạo trượt dưới mảng khác khi chúng va chạm) chịu trách nhiệm cho phần lớn hoạt động núi lửa ở Vành đai lửa Thái Bình Dương - đòi hỏi sự hiện diện của nước nhằm làm mềm lớp phủ đủ để tiếp nhận mảng chìm xuống. Ảnh: NOAA / NSF / WHOI.
Thứ hai, theo chu kỳ Wilson giải thích cách các siêu lục địa được tạo ra và bị phá vỡ bởi hoạt động kiến tạo, khi 2 mảng tách ra, chúng sẽ hình thành một bồn địa lớn dẫn tới xuất hiện biển, ngay cả khi ban đầu chúng nối liền với một vùng đất lớn. Ảnh: Alexis ROSENFELD – UNESCO – @1ocean_exploration.
Thứ hai, theo chu kỳ Wilson giải thích cách các siêu lục địa được tạo ra và bị phá vỡ bởi hoạt động kiến tạo, khi 2 mảng tách ra, chúng sẽ hình thành một bồn địa lớn dẫn tới xuất hiện biển, ngay cả khi ban đầu chúng nối liền với một vùng đất lớn. Ảnh: Alexis ROSENFELD – UNESCO – @1ocean_exploration.
Về cơ bản, hầu hết các mảng kiến tạo gặp nhau dưới nước. Bởi lẽ, trên thực tế, rất khó để 2 mảng lục địa lớn không bị phá vỡ mà không tạo ra đại dương ở giữa. Nơi có các mảng kiến tạo di chuyển thường có núi lửa, ngay cả khi chúng nằm ở độ sâu hàng nghìn km dưới biển. Ảnh: Alexis ROSENFELD – UNESCO – @1ocean_exploration.
Về cơ bản, hầu hết các mảng kiến tạo gặp nhau dưới nước. Bởi lẽ, trên thực tế, rất khó để 2 mảng lục địa lớn không bị phá vỡ mà không tạo ra đại dương ở giữa. Nơi có các mảng kiến tạo di chuyển thường có núi lửa, ngay cả khi chúng nằm ở độ sâu hàng nghìn km dưới biển. Ảnh: Alexis ROSENFELD – UNESCO – @1ocean_exploration.
Núi lửa dưới đáy đại dương trông rất khác so với núi lửa trên đất liền. Cụ thể, núi lửa trên đất liên trông giống ngọn núi lớn với dung nham đỏ rực và bùng nổ khi hoạt động như núi Etna hoặc Rainier hoặc ít dốc hơn như ở núi lửa ở Hawaii hoặc Iceland. Ảnh: WHOI.
Núi lửa dưới đáy đại dương trông rất khác so với núi lửa trên đất liền. Cụ thể, núi lửa trên đất liên trông giống ngọn núi lớn với dung nham đỏ rực và bùng nổ khi hoạt động như núi Etna hoặc Rainier hoặc ít dốc hơn như ở núi lửa ở Hawaii hoặc Iceland. Ảnh: WHOI.
Tuy nhiên, ở dưới đáy đại dương, nơi nhiệt độ thường chỉ đạt khoảng 4 độ C, một vụ phun trào núi lửa dưới nước rất khác biệt. Theo Trung tâm Đại dương của Viện Smithsonian, hầu hết các nhà khoa học chưa hiểu rõ hoạt động của núi lửa dưới nước vì vụ phun trào bị che khuất khỏi tầm nhìn dưới hàng nghìn mét nước. Ảnh: ARoxoPT/Shutterstock.
Tuy nhiên, ở dưới đáy đại dương, nơi nhiệt độ thường chỉ đạt khoảng 4 độ C, một vụ phun trào núi lửa dưới nước rất khác biệt. Theo Trung tâm Đại dương của Viện Smithsonian, hầu hết các nhà khoa học chưa hiểu rõ hoạt động của núi lửa dưới nước vì vụ phun trào bị che khuất khỏi tầm nhìn dưới hàng nghìn mét nước. Ảnh: ARoxoPT/Shutterstock.
Khi núi lửa West Mata có phần chân núi nằm ở độ sâu 3 km dưới Thái Bình Dương gần Fiji phun trào, một vệt sáng của magma nóng bị thổi vào nước trước khi lắng xuống đáy biển. Vụ phun trào giải phóng tro và đá vào nước với dung nham nóng chảy phát sáng bên dưới. Ảnh: Rebecca Carey, University of Tasmania/Adam Soule, WHOI.
Khi núi lửa West Mata có phần chân núi nằm ở độ sâu 3 km dưới Thái Bình Dương gần Fiji phun trào, một vệt sáng của magma nóng bị thổi vào nước trước khi lắng xuống đáy biển. Vụ phun trào giải phóng tro và đá vào nước với dung nham nóng chảy phát sáng bên dưới. Ảnh: Rebecca Carey, University of Tasmania/Adam Soule, WHOI.
Tuy nhiên, nhiều núi lửa dưới nước khác không dữ dội như vậy. Đôi khi, chỉ xuất hiện những bong bóng sủi lên bề mặt đại dương nhưng dưới nước, magma vẫn chịu áp lực đè ép của hàng tấn nước đại dương khi chìm xuống đáy biển. Ảnh: Rebecca Carey, University of Tasmania/Adam Soule, WHOI.
Tuy nhiên, nhiều núi lửa dưới nước khác không dữ dội như vậy. Đôi khi, chỉ xuất hiện những bong bóng sủi lên bề mặt đại dương nhưng dưới nước, magma vẫn chịu áp lực đè ép của hàng tấn nước đại dương khi chìm xuống đáy biển. Ảnh: Rebecca Carey, University of Tasmania/Adam Soule, WHOI.
Điều đó có nghĩa dung nham sẽ đông đặc thành nhiều hình dạng khác biệt so với trên đất liền. Do có quá nhiều nước đè ép và làm mát nên dung nham của núi lửa dưới nước không thể bùng nổ khắp nơi như trong không khí mà đông lạnh nhanh thành thủy tinh núi lửa hoặc dung nham gối phồng. Ảnh: oregonstate.
Điều đó có nghĩa dung nham sẽ đông đặc thành nhiều hình dạng khác biệt so với trên đất liền. Do có quá nhiều nước đè ép và làm mát nên dung nham của núi lửa dưới nước không thể bùng nổ khắp nơi như trong không khí mà đông lạnh nhanh thành thủy tinh núi lửa hoặc dung nham gối phồng. Ảnh: oregonstate.
Theo Viện Smithsonian, dưới độ sâu khoảng 2.200m, nơi áp suất quá lớn để nước sôi, khi nước tiếp xúc với magma nóng ở 800 độ C, nó bốc hơi ngay lập tức. Sự giãn nở nhanh thành hơi nước có thể đủ mạnh để phá vỡ dung nham. Ngược lại, khi magma tiếp xúc với nước, thay đổi nhiệt độ quá đột ngột khiến magma đông đặc ngay lập tức trong quá trình gọi là tôi (quenching). Ảnh: The Daily Galaxy --Great Discoveries Channel.
Theo Viện Smithsonian, dưới độ sâu khoảng 2.200m, nơi áp suất quá lớn để nước sôi, khi nước tiếp xúc với magma nóng ở 800 độ C, nó bốc hơi ngay lập tức. Sự giãn nở nhanh thành hơi nước có thể đủ mạnh để phá vỡ dung nham. Ngược lại, khi magma tiếp xúc với nước, thay đổi nhiệt độ quá đột ngột khiến magma đông đặc ngay lập tức trong quá trình gọi là tôi (quenching). Ảnh: The Daily Galaxy --Great Discoveries Channel.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo Iflscience)
#núi lửa dưới nước #hoạt động núi lửa #đứt gãy kiến tạo #Vành đai lửa Thái Bình Dương #chu kỳ Wilson #mảng kiến tạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT