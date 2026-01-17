Hà Nội

Vì sao Nam đảo là lựa chọn được yêu thích khi Phú Quốc vào mùa biển đẹp?

Du lịch

Vì sao Nam đảo là lựa chọn được yêu thích khi Phú Quốc vào mùa biển đẹp?

Phú Quốc bước vào mùa biển đẹp nhất trong năm, Nam đảo thu hút du khách với loạt trải nghiệm từ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến các show diễn đêm đặc sắc.

Vân Giang/ Ảnh Linh Jii
Phú Quốc đang bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm, khi biển xanh trong, nắng vàng dịu nhẹ và các hoạt động vui chơi – giải trí diễn ra sôi động. Với diện tích rộng lớn, mỗi khu vực của đảo ngọc lại mang một màu sắc riêng, trong đó Nam đảo đang là lựa chọn được nhiều du khách yêu thích nhờ hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí đồng bộ.
Một trong những điểm đến nổi bật tại Nam đảo là thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), nơi gây ấn tượng với kiến trúc lấy cảm hứng từ các thị trấn ven biển Địa Trung Hải. Những dãy nhà rực rỡ sắc màu, quảng trường rộng mở và các công trình mang phong cách châu Âu tạo nên không gian dạo bộ, chụp ảnh thu hút đông đảo du khách. Khi chiều xuống, Sunset Town trở nên nhộn nhịp hơn với dòng người đổ về ngắm hoàng hôn, tận hưởng không khí biển và khám phá các hoạt động về đêm.
Không xa Sunset Town, tuyến cáp treo Hòn Thơm tiếp tục là trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn. Hành trình kéo dài khoảng 25 phút đưa du khách từ đảo chính ra đảo Hòn Thơm, mở ra tầm nhìn toàn cảnh biển xanh và quần đảo phía Nam từ trên cao. Công trình này từng được Guinness Thế giới ghi nhận là cáp treo ba dây dài nhất thế giới, góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt cho du lịch Phú Quốc. Khi đặt chân đến Hòn Thơm, du khách có thể tiếp tục vui chơi tại tổ hợp Sun World Hòn Thơm với công viên nước, công viên chủ đề và nhiều hoạt động giải trí phù hợp cho gia đình và nhóm bạn.
Bên cạnh các điểm tham quan ban ngày, Nam đảo Phú Quốc còn tạo sức hút nhờ chuỗi show diễn nghệ thuật được tổ chức thường xuyên vào buổi tối.
Tại khu vực Cầu Hôn, chương trình Awaken Sea diễn ra vào cuối buổi chiều, kết hợp biểu diễn nghệ thuật với khung cảnh hoàng hôn trên biển. Khi màn đêm buông xuống, bãi biển Sunset Town trở thành sân khấu cho Symphony of the Sea, mang đến những màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa tầm thấp. Khép lại hành trình trải nghiệm trong ngày là show Kiss of the Sea tại nhà hát cùng tên, kết thúc bằng màn pháo hoa tầng cao, để lại ấn tượng mạnh mẽ cho du khách.
Ngoài các hoạt động vui chơi – giải trí, Nam đảo còn sở hữu những bãi biển đẹp, trong đó Bãi Kem được xem là điểm nghỉ dưỡng nổi bật với bờ cát trắng mịn và làn nước trong xanh. Khu vực này tập trung nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, phù hợp với du khách tìm kiếm không gian yên tĩnh và tiện nghi. Việc bố trí hệ thống xe điện nội khu giúp du khách dễ dàng di chuyển giữa nơi lưu trú và bãi biển, góp phần nâng cao trải nghiệm nghỉ dưỡng.
Song song với đó, du khách đến Phú Quốc cũng có thể kết hợp tham quan các điểm mang giá trị văn hóa – lịch sử như Nhà tù Phú Quốc, Chùa Hộ Quốc hoặc tham gia các tour khám phá đảo nhỏ lân cận để cảm nhận trọn vẹn hơn vẻ đẹp thiên nhiên và chiều sâu văn hóa của đảo ngọc.
Với lợi thế về thời tiết, cảnh quan cùng sự đầu tư bài bản vào sản phẩm du lịch, Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trong mùa cao điểm. Trong đó, Nam đảo đang dần trở thành tâm điểm với sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng, giải trí và trải nghiệm văn hóa, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong và ngoài nước.
Vân Giang/ Ảnh Linh Jii
