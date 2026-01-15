Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Vì sao Forest Garden trở thành tâm điểm tại 'ốc đảo xanh' The Parkland

Phân khu Forest Garden thuộc dự án The Parkland vừa ra mắt thị trường đã mang đến cơ hội vàng cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư trung hạn.

PV

Bài toán giá nhà Hà Nội và xu hướng dịch chuyển ra khu Đông

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với đà tăng giá ổn định và bền vững, giá căn hộ sơ cấp tại thủ đô đã chạm mốc trung bình gần 100 triệu đồng/m² vào cuối năm 2025. Đà tăng này không chỉ phản ánh áp lực từ chi phí đất đai và xây dựng leo thang, mà còn được thúc đẩy bởi nguồn cung cao cấp chiếm ưu thế, khiến phân khúc 3-5 tỷ đồng vốn là “vùng an toàn” cho nhu cầu ở thực của gia đình trẻ ngày càng trở nên khan hiếm và khó tiếp cận.

Giữa bức tranh giá chung cư Hà Nội tăng mạnh suốt 2 năm qua, việc sở hữu một căn hộ chất lượng cao với mức chi phí hợp lý đã biến thành bài toán nan giải đối với thế hệ trẻ. Khi giá nhà nội đô vượt xa khả năng chi trả của đa số, sự dịch chuyển dịch nhu cầu sang các khu vực ngoại vi đang trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, nơi hạ tầng giao thông đồng bộ, từ các tuyến metro, cao tốc liên vùng đang mở ra cơ hội sống xanh, hiện đại mà vẫn kết nối chặt chẽ với trung tâm.

Chính trong bối cảnh đầy thách thức ấy, The Parkland – Dự án ầu tiên thuộc Tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City do MIK Group phát triển là sự lựa chọn hoàn hảo cho lối sống đô thị với tại khu Đông Hà Nội. Không chỉ là một tổ hợp căn hộ, The Parkland mang đến mô hình “Non-Linear City” - thành phố phi tuyến tính, nơi con người được đặt làm trung tâm, hòa quyện giữa kiến trúc quốc tế, cảnh quan thiên nhiên và hệ tiện ích vượt trội.

The Parkland nhấn mạnh vào mật độ xanh cao, hệ tiện ích đa tầng từ công viên trung tâm đến bể bơi ngoài trời, đồng thời áp dụng tiêu chuẩn vận hành quốc tế, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống cân bằng mà không phải hy sinh giá cả. Điều này khiến The Parkland trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị đầu tư bền vững và chất lượng sống vượt mong đợi.

Forest Garden – tâm điểm tại “Ốc đảo xanh” tại The Parkland

Nổi bật nhất tại The Parkland là phân khu Forest Garden, sản phẩm đang được thị trường quan tâm nhờ vị trí đắc địa, tiện ích cao cấp và thiết kế vượt trội. Một trong những điểm nhấn khiến Forest Garden được săn đón là tầm view công viên trung tâm và hồ trung tâm. Cư dân Forest Garden có thể hít thở, thư giãn và cảm nhận sau một ngày làm việc tại hệ thống công viên vệ tinh bao quanh từng cụm nhà.

anh-1.jpg
Phân khu Forest Garden sở hữu vị trí và tầm view đắt giá tại The Parkland.

Phân khu Forest Garden mang phong cách resort living, mang đến trải nghiệm sống đa chiều: từ tiện ích năng động như bể bơi ngoài trời, sân gym, tổ hợp thể thao; đến cân bằng tái tạo với vườn yoga, suối nhiệt đới, đài phun nước; và kết nối hiện đại như quảng trường, khu vui chơi trẻ em, vườn BBQ, khu ẩm thực ngoài trời.

Thiết kế của Forest Garden lấy cảm hứng từ Metropolitan Waterway - sự giao hòa giữa đô thị hiện đại kiểu Mỹ và quần đảo sông núi Việt Nam. Nội thất được thiết kế bởi đơn vị hàng đầu Đông Nam Á - Ong & Ong, đảm bảo không gian sống tối ưu theo tiêu chuẩn quốc tế. Các loại căn hộ linh hoạt từ studio, 1PN+ đến 2PN, 2PN+, 3PN (diện tích 56-80 m²), duplex (113-115 m²) và penthouse (126-149 m²), phù hợp với nhu cầu sống linh hoạt, kết nối và đậm dấu ấn riêng của cư dân trẻ.

Mặc dù là phân khu mang tiêu chuẩn resort living nhưng Forest Garden có giá bán phù hợp với đại đa số khách hàng, với tổng giá căn hộ vào khoảng 3-5 tỷ đồng chính là phân khúc "hot" nhất thị trường hiện nay.

Đặc biệt, chính sách bán hàng dành cho khách booking sớm được đánh giá là cực kỳ hấp dẫn khi kết hợp nhiều ưu đãi cùng lúc: chiết khấu cao lên đến 20%, hỗ trợ lãi suất 0% đến khi nhận nhà (dự kiến quý 1/2029), hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị căn hộ cùng miễn phí quản lý 24 tháng. Đặc biệt, khách hàng sở hữu sản phẩm thuộc phân khu Forest Garden còn có cơ hội sở hữu xe Mercedes C200 cùng các quà tặng giá trị khác.

anh-2.jpg
Chính sách ưu đãi đặc quyền dành cho khách hàng sở hữu sản phẩm Forest Garden

Những ưu đãi dành cho khách hàng sở hữu Forest Garden không chỉ phù hợp với người mua ở thực mà còn lý tưởng cho nhà đầu tư trung hạn, nhờ tiềm năng tăng giá mạnh mẽ khi hạ tầng khu Đông hoàn thiện với vành đai 4, cầu mới Ngọc Hồi xây mới và các tuyến metro, sân bay Gia Bình đang cấp tập xây dựng và các khu công nghiệp mới tại Hưng Yên thu hút hàng nghìn lao động.

So với các dự án lân cận, Forest Garden mang lại biên lợi nhuận hấp dẫn hơn, với giá khởi điểm hợp lý và chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, giúp người mua dễ dàng tiếp cận mà không rơi vào bẫy "đu đỉnh" thị trường. Đây không chỉ là một khoản đầu tư thông minh mà còn là bước đi chiến lược để đón đầu xu hướng di cư đô thị tại khu Đông Hà Nội, nơi giá trị bất động sản dự kiến tăng 20-30% trong 2-3 năm tới.

#Phân khu Forest Garden tại The Parkland #Xu hướng dịch chuyển ra khu Đông Hà Nội #Giá nhà và cơ hội đầu tư #Mô hình đô thị Non-Linear City #Tiện ích cao cấp và thiết kế resort #Chính sách bán hàng hấp dẫn

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Chính thức động thổ dự án The Parkland tại Ocean City

Dự án The Parkland động thổ, đánh dấu bước khởi đầu của dự án cao tầng đầu tiên thuộc tổ hợp Imperia Ocean City do MIK Group phát triển tại khu Đông Hà Nội.

Ngày 12/01/2026, dự án The Parkland chính thức được động thổ, đánh dấu bước khởi đầu của dự án cao tầng đầu tiên thuộc tổ hợp Imperia Ocean City do MIK Group phát triển tại khu Đông Hà Nội. Dự án được triển khai trong bối cảnh khu vực phía Đông Thủ đô đang được đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị.

1.jpg
Phối cảnh 3D dự án The Parkland
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Tiêu chuẩn Imperia All-new, định hình không gian sống đẳng cấp ở The Parkland

Trong bối cảnh khu Đông Hà Nội đang trở thành tâm điểm phát triển đô thị mới, The Parkland được giới thiệu là dự án đầu tiên trong tổ hợp cao tầng.

Dự án hướng tới cách tiếp cận đồng bộ từ quy hoạch, cảnh quan đến hệ tiện ích và cộng đồng cư dân, phản ánh xu hướng phát triển các khu ở chất lượng cao trong các đại đô thị quy mô lớn.

Imperia All-new, tiêu chuẩn phát triển mới từ quy hoạch không gian

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội trong năm 2025, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể

Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội trong năm 2025, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể

Kết thúc năm 2025, Ngân hàng TMCP Nam Á (HOSE: NAB) ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 18,2%, tổng tài sản tiệm cận mốc 420.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng duy trì ở mức thấp 2,15% (1,93% trước CIC); tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên mức hơn 54%.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội trong năm 2025, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể

Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội trong năm 2025, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể

Kết thúc năm 2025, Ngân hàng TMCP Nam Á (HOSE: NAB) ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 18,2%, tổng tài sản tiệm cận mốc 420.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng duy trì ở mức thấp 2,15% (1,93% trước CIC); tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên mức hơn 54%.

Masterise Homes: Tư duy hàng hiệu tiên phong định hình vị thế dẫn dắt thị trường

Masterise Homes: Tư duy hàng hiệu tiên phong định hình vị thế dẫn dắt thị trường

Tại Luxuo Asia Awards 2025, Masterise Homes được vinh danh ở hạng mục “Best Luxury Property Developer of The Year” – một trong những giải thưởng uy tín dành cho các nhà phát triển bất động sản cao cấp trong khu vực châu Á. Cùng lúc, thương hiệu cũng được trao giải “Best Property Campaign of The Year” cho chiến dịch Branded Living by Masterise Homes, ghi nhận nỗ lực trong việc định hình và lan tỏa giá trị không gian sống hàng hiệu tại Việt Nam.