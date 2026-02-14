Về quê ăn Tết, giới trẻ “phát sợ” với cảnh hàng xóm hát karaoke tối ngày

Niềm vui đoàn tụ dịp Tết đi kèm một “đặc sản” khiến không ít người vừa buồn cười vừa… ám ảnh: hàng xóm mở karaoke từ sáng đến khuya, ngày này qua ngày khác.

Tết Nguyên đán từ lâu vẫn được xem là khoảng thời gian thiêng liêng để người trẻ tạm gác lại guồng quay công việc, trở về quê nhà sum họp cùng gia đình. Thế nhưng vài năm trở lại đây, niềm vui đoàn tụ ấy lại đi kèm một “đặc sản” khiến không ít người vừa buồn cười vừa… ám ảnh: hàng xóm mở karaoke từ sáng đến khuya, ngày này qua ngày khác.

Trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội, chủ đề “về quê ăn Tết và nỗi sợ karaoke xóm” đang thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Không ít bạn trẻ thừa nhận, điều họ e ngại nhất mỗi dịp Tết không còn là câu hỏi “bao giờ lấy chồng/vợ”, mà chính là những chiếc loa kéo công suất lớn vang lên không ngừng nghỉ.

Ảnh minh họa.

Một tài khoản chia sẻ: “Mới 8h sáng mùng 1 đã nghe hàng xóm gào ‘Sầu tím thiệp hồng’, đến tối lại chuyển sang bolero remix. Ở thành phố đi làm áp lực cả năm, về quê chỉ mong ngủ bù mà bất lực luôn.” Bình luận này nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt đồng cảm.

Thực tế, karaoke ngày Tết không phải điều mới. Với nhiều gia đình ở nông thôn, đây được xem là thú vui giải trí quen thuộc, nhất là khi anh em, họ hàng tụ họp đông đủ. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ âm lượng “quá đà” và thời gian kéo dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của những gia đình xung quanh.

Một netizen khác than thở: “Nhà mình có trẻ nhỏ, trưa mùng 2 định cho con ngủ mà bất khả thi. Hát từ 10h sáng tới 10h tối, hết nhà này đến nhà khác, như relay vậy.” Không ít người còn hài hước ví von rằng về quê ăn Tết chẳng khác nào “tham gia liveshow karaoke miễn phí kéo dài 7 ngày”.

Đáng nói, không chỉ giới trẻ mà cả người lớn tuổi cũng cảm thấy mệt mỏi. Một người dùng Facebook bình luận: “Tết là để nghỉ ngơi, chứ không phải để tra tấn lỗ tai. Muốn vui thì vui vừa phải, chứ mở loa kéo hết cỡ thì ai chịu nổi.” Ý kiến này nhận được nhiều lượt ủng hộ, cho thấy câu chuyện karaoke ngày Tết không còn là vấn đề cá nhân mà đã trở thành nỗi bức xúc chung.

Ảnh minh họa.

Ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến bênh vực. Một số người cho rằng Tết chỉ có vài ngày trong năm, việc ca hát, vui chơi là điều khó tránh. “Cả năm làm lụng vất vả, Tết mới có dịp tụ họp hát hò cho vui. Không nên quá khắt khe,” một tài khoản chia sẻ. Tuy nhiên, ngay dưới bình luận này, nhiều netizen phản hồi rằng vui là một chuyện, còn tôn trọng không gian chung lại là chuyện khác.

Theo nhiều người trẻ, sự khác biệt về thói quen sinh hoạt giữa các thế hệ cũng là nguyên nhân khiến mâu thuẫn nảy sinh. Nếu như người lớn coi karaoke là niềm vui ngày Tết, thì giới trẻ – vốn quen với nhịp sống nhanh và cần không gian riêng – lại dễ cảm thấy quá tải bởi tiếng ồn liên tục. “Ở thành phố còn có giờ giấc, chứ về quê là mở loa không cần biết giờ giấc là gì,” một bình luận chua chát viết.

Từ câu chuyện karaoke ngày Tết, nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc cần nâng cao ý thức cộng đồng, đặc biệt trong những dịp lễ lớn. Vui xuân không đồng nghĩa với việc làm phiền người khác. Chỉ cần giảm âm lượng, giới hạn thời gian hát, không gian Tết sẽ dễ chịu hơn rất nhiều cho tất cả mọi người.

Dẫu vậy, giữa những lời than thở, không ít người vẫn chọn cách nhìn mọi chuyện bằng sự hài hước. “Thôi thì coi như về quê được sống trong ‘bản phối Tết’ độc quyền, mỗi nhà một giọng, không trùng nhau,” một netizen dí dỏm bình luận.

Có lẽ, karaoke ngày Tết vẫn sẽ còn tồn tại như một phần không thể thiếu của không khí làng quê. Nhưng để niềm vui trọn vẹn, điều cần nhất vẫn là sự chừng mực và tôn trọng lẫn nhau, để Tết thực sự là khoảng thời gian sum vầy, nghỉ ngơi đúng nghĩa – chứ không phải “nỗi ám ảnh âm thanh” đối với những người con xa quê trở về.