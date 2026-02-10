Hà Nội

Vẻ nguyên sơ choáng ngợp ở vùng núi băng hùng vĩ nhất châu Âu

Kho tri thức

Vẻ nguyên sơ choáng ngợp ở vùng núi băng hùng vĩ nhất châu Âu

Khu bảo tồn Jungfrau-Aletsch (Thụy Sĩ) là vùng núi băng hùng vĩ bậc nhất châu Âu, tiêu biểu cho vẻ đẹp nguyên sơ của dãy Alps Thụy Sĩ.

T.B (tổng hợp)
Khu vực sông băng lớn nhất dãy Alps. Jungfrau-Aletsch là nơi có sông băng Aletsch dài nhất Alps, kéo dài hơn 20 km. Khối băng khổng lồ này lưu giữ lượng nước ngọt quý giá và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thủy văn của Trung Âu. Ảnh: Pinterest.
Cảnh quan núi cao mang tính biểu tượng. Khu bảo tồn bao gồm nhiều đỉnh núi nổi tiếng như Jungfrau, Eiger và Mönch, với các vách đá dựng đứng và sườn băng ngoạn mục. Đây là hình ảnh kinh điển thường xuất hiện trong tranh ảnh, phim tài liệu về Thụy Sĩ. Ảnh: Pinterest.
Dấu ấn địa chất hàng triệu năm. Các lớp đá tại Jungfrau-Aletsch ghi lại lịch sử va chạm kiến tạo giữa mảng châu Phi và châu Âu. Nhờ đó, khu vực này trở thành tư liệu sống động để nghiên cứu quá trình hình thành núi non ở châu Âu. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái núi cao đa dạng. Dù điều kiện khắc nghiệt, khu bảo tồn vẫn là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật đặc hữu, như hoa edelweiss, sơn dương Alps và đại bàng vàng. Sự thích nghi của chúng cho thấy sức sống bền bỉ của thiên nhiên vùng cao. Ảnh: Pinterest.
Phòng thí nghiệm tự nhiên về biến đổi khí hậu. Sự rút lui rõ rệt của các sông băng tại Jungfrau-Aletsch là minh chứng trực quan cho biến đổi khí hậu toàn cầu. Các nhà khoa học sử dụng khu vực này để nghiên cứu mối quan hệ giữa nhiệt độ, băng hà và hệ sinh thái núi cao. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường cho du lịch bền vững. Khu bảo tồn được quản lý nghiêm ngặt nhằm cân bằng giữa bảo tồn và du lịch. Các tuyến đường mòn, cáp treo và điểm quan sát được thiết kế để du khách chiêm ngưỡng cảnh quan mà vẫn hạn chế tác động đến môi trường. Ảnh: Pinterest.
Di sản thiên nhiên thế giới đầu tiên của Alps. Năm 2001, Jungfrau-Aletsch được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, trở thành khu vực đầu tiên của dãy Alps nhận danh hiệu này. Việc công nhận phản ánh giá trị địa chất, cảnh quan và sinh thái nổi bật toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
#Vùng núi băng Jungfrau-Aletsch #Cảnh quan dãy Alps Thụy Sĩ #Hệ sinh thái núi cao đa dạng #Ảnh hưởng biến đổi khí hậu #Di sản thiên nhiên thế giới UNESCO #Nghiên cứu địa chất và lịch sử địa chất

