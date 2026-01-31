Vùng đất kỳ diệu - thiên đường của động vật quý hiếm

Hà Nội

Nằm nép mình dưới chân dãy Himalaya ở miền Đông Bắc Ấn Độ, Manas là một trong những khu vườn quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới.

T.B (tổng hợp)
Giao thoa độc đáo giữa núi và đồng bằng. Vườn quốc gia Manas trải dài từ sườn thấp dãy Himalaya xuống đồng bằng sông Brahmaputra, tạo nên sự chuyển tiếp hiếm có giữa rừng núi, thảo nguyên ngập nước và rừng rậm nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Giao thoa độc đáo giữa núi và đồng bằng. Vườn quốc gia Manas trải dài từ sườn thấp dãy Himalaya xuống đồng bằng sông Brahmaputra, tạo nên sự chuyển tiếp hiếm có giữa rừng núi, thảo nguyên ngập nước và rừng rậm nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi bắt nguồn từ sông Manas. Tên vườn quốc gia được đặt theo sông Manas – con sông linh thiêng trong văn hóa địa phương, bắt nguồn từ Bhutan và chảy qua khu bảo tồn trước khi nhập vào hệ thống sông Brahmaputra. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi bắt nguồn từ sông Manas. Tên vườn quốc gia được đặt theo sông Manas – con sông linh thiêng trong văn hóa địa phương, bắt nguồn từ Bhutan và chảy qua khu bảo tồn trước khi nhập vào hệ thống sông Brahmaputra. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái thảo nguyên ngập nước quý hiếm. Các bãi cỏ cao xen kẽ đầm lầy và sông suối là môi trường sống lý tưởng cho động vật ăn cỏ lớn và các loài chim nước, tạo nên cảnh quan hoang dã đặc trưng. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái thảo nguyên ngập nước quý hiếm. Các bãi cỏ cao xen kẽ đầm lầy và sông suối là môi trường sống lý tưởng cho động vật ăn cỏ lớn và các loài chim nước, tạo nên cảnh quan hoang dã đặc trưng. Ảnh: Pinterest.
Nơi cư trú của nhiều loài nguy cấp. Vườn quốc gia này là mái nhà của hổ Bengal, voi châu Á, tê giác một sừng, trâu rừng Ấn Độ cùng nhiều loài đang bên bờ tuyệt chủng khác. Ảnh: Pinterest.
Nơi cư trú của nhiều loài nguy cấp. Vườn quốc gia này là mái nhà của hổ Bengal, voi châu Á, tê giác một sừng, trâu rừng Ấn Độ cùng nhiều loài đang bên bờ tuyệt chủng khác. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của các loài đặc hữu. Manas nổi tiếng với các loài hiếm như thỏ lùn, voọc vàng Assam và gà lôi Manas, nhiều loài chỉ phân bố ở khu vực Đông Bắc tiểu lục địa Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của các loài đặc hữu. Manas nổi tiếng với các loài hiếm như thỏ lùn, voọc vàng Assam và gà lôi Manas, nhiều loài chỉ phân bố ở khu vực Đông Bắc tiểu lục địa Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.
Từng chịu tổn thất nghiêm trọng. Trong những thập niên cuối thế kỷ 20, Manas bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột và săn bắn trái phép, khiến nhiều quần thể động vật suy giảm mạnh. Ảnh: Pinterest.
Từng chịu tổn thất nghiêm trọng. Trong những thập niên cuối thế kỷ 20, Manas bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột và săn bắn trái phép, khiến nhiều quần thể động vật suy giảm mạnh. Ảnh: Pinterest.
Câu chuyện phục hồi đầy hy vọng. Nhờ nỗ lực bảo tồn và hợp tác quốc tế, Vườn quốc gia Manas đã phục hồi đáng kể hệ động thực vật, trở thành biểu tượng thành công cho bảo tồn thiên nhiên ở Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.
Câu chuyện phục hồi đầy hy vọng. Nhờ nỗ lực bảo tồn và hợp tác quốc tế, Vườn quốc gia Manas đã phục hồi đáng kể hệ động thực vật, trở thành biểu tượng thành công cho bảo tồn thiên nhiên ở Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận trên hai phương diện. Vườn quốc gia Manas được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và Khu dự trữ sinh quyển thế giới, nhấn mạnh giá trị nổi bật toàn cầu về đa dạng sinh học và cảnh quan. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận trên hai phương diện. Vườn quốc gia Manas được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và Khu dự trữ sinh quyển thế giới, nhấn mạnh giá trị nổi bật toàn cầu về đa dạng sinh học và cảnh quan. Ảnh: Pinterest.
