Du lịch

Về Bản Tà Phình ngắm mùa xuân mộc mạc của người Mông ở Sơn La

Giữa cao nguyên Mộc Châu, Bản Tà Phình hiện lên bình yên với hoa cải nở rộ, nếp nhà mộc mạc và nhịp sống chậm của người Mông vùng cao.

Vân Giang (Tổng hợp)
Ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc, Bản Tà Phình (xã Tân Yên, tỉnh Sơn La) cách Hà Nội khoảng 200 km và cách trung tâm Mộc Châu chừng 25 km. Đây là bản làng lâu đời của đồng bào dân tộc Mông, vẫn giữ gần như nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ và nhịp sống chậm rãi, tách biệt khỏi sự xô bồ của những điểm du lịch quen thuộc. Ảnh Bàn Bình
Bản hiện ra yên ả với những nếp nhà truyền thống nép mình bên sườn núi, xung quanh là màu xanh mướt của rừng núi, những vườn mận, vườn đào, bãi cỏ trải dài và các thửa hoa dại mộc mạc. Không gian nơi đây mang nét đẹp giản dị nhưng đầy sức hút, khiến du khách chỉ cần đặt chân tới đã cảm nhận rõ sự bình yên lan tỏa. Ảnh Bàn Bình
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bản Tà Phình khoác lên mình gam màu xuân dịu dàng. Hoa cải vàng, cải trắng nở rộ, len lỏi giữa những mỏm đá tự nhiên đủ hình thù, tạo nên khung cảnh vừa nguyên sơ vừa nên thơ. Ảnh Bàn Bình
Du khách có thể thong thả đi dạo quanh bản, hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe tiếng gió, tiếng bước chân trên lối đất và quan sát nhịp sống đời thường của người dân địa phương. ﻿Ảnh Bàn Bình
Không cần những tiểu cảnh được sắp đặt cầu kỳ, chính những góc sinh hoạt quen thuộc như hàng rào gỗ, chiếc ghế mộc, xích đu đơn sơ, cầu gỗ nhỏ hay khu vực trồng trọt - chăn nuôi của bà con lại trở thành điểm nhấn đầy cảm xúc, mang đến những khung hình chân thật và giàu chất bản địa. Ảnh Vietnamnet
Bản Tà Phình hiện chưa phát triển các dịch vụ du lịch, vì thế vẫn giữ được sự tĩnh lặng hiếm có. Ảnh Vietnamnet
Nơi đây đặc biệt phù hợp với những du khách yêu thiên nhiên, thích trải nghiệm cắm trại hoặc đơn giản là muốn tìm một chốn để sống chậm, rời xa nhịp sống ồn ào. Ảnh Vietnamnet
Trên đường vào bản, du khách có thể kết hợp ghé thăm Đồi chè Trái Tim, thung lũng mận hay rẽ sang Hang Táu – những điểm đến nổi tiếng của Mộc Châu, góp phần làm hành trình thêm phong phú nhưng vẫn trọn vẹn tinh thần khám phá nhẹ nhàng. Ảnh Vietnamnet
Giữa cao nguyên Mộc Châu đang ngày càng sôi động, Bản Tà Phình như một khoảng lặng hiếm hoi, nơi du khách có thể tìm lại sự an yên, hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp mộc mạc của núi rừng Tây Bắc. Ảnh Vietnamnet
