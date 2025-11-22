Hà Nội

Văn hóa độc lạ của tộc người cổ xưa trên thảo nguyên Siberia

Kho tri thức

Trên thảo nguyên Siberia rộng lớn, tộc người Buryat lưu giữ nền văn hóa du mục độc đáo, kết hợp tinh thần thảo nguyên với tín ngưỡng cổ xưa.

T.B (tổng hợp)
Là nhóm dân tộc Mông Cổ lớn nhất tại Nga. Người Buryat sinh sống chủ yếu quanh hồ Baikal, hồ nước sâu nhất thế giới, tọa lạc ở vùng Siberia thuộc nga. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa đậm nét du mục. Họ nuôi ngựa, bò yak và sống gắn bó với thảo nguyên. Ảnh: languagexs.com.
Kết hợp Phật giáo và tín ngưỡng shaman. Tín ngưỡng của người Buryat là sự hòa quyện giữa truyền thống Mông Cổ và Phật giáo Tây Tạng. Ảnh: wikimedia.org.
Ẩm thực độc đáo với thịt và sữa. Món ăn chủ yếu của người Buryat được làm từ thịt ngựa, bò và sản phẩm sữa lên men. Ảnh: foodperestroika.com.
Nghệ thuật điêu khắc và mặt nạ đặc trưng. Nhiều lễ hội truyền thống của người Buryat có các mặt nạ mô phỏng linh hồn tự nhiên. Ảnh: wikimedia.org.
Sống trong nhà gỗ và lều yurts truyền thống. Người Buryat kết hợp lều du mục với nhà gỗ khi định cư lâu dài. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ thuộc nhóm Mông Cổ. Người Buryat có ngôn ngữ và chữ viết riêng, có mối liên hệ gần gũi với tiếng Mông Cổ. Ảnh: Pinterest.
Hồ Baikal có vai trò quan trọng trong văn hóa Buryat. Nhiều truyền thuyết Buryat mô tả các vị thần sinh ra từ hồ thiêng Baikal. Ảnh: Pinterest.
#Văn hóa du mục Buryat #Tín ngưỡng shaman và Phật giáo #Nền ẩm thực truyền thống #Nghệ thuật điêu khắc và lễ hội #Phong cách sống thảo nguyên Siberia #Ngôn ngữ và chữ viết riêng

