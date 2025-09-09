Tuyên bố sốc tìm ra bằng chứng về thành phố Atlantis huyền thoại

Hà Nội

Giải mã

Nhà khảo cổ độc lập Ben van Kerkwyk gần đây chia sẻ về một khám phá ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha có thể chính là thành phố Atlantis huyền thoại.

Tâm Anh (theo Mail Online)
Theo ghi chép hơn 2.300 tuổi của nhà triết học Hy Lạp cổ đại Plato, thành phố Atlantis tồn tại khoảng 9.000 năm trước thời của ông. Đó là một nền văn minh tiên tiến với nhiều công trình, bao gồm đền thờ, các bức tượng khổng lồ. Tuy nhiên, Atlantis đã biến mất một cách bí ẩn hơn 11.000 năm trước. Ảnh: Shutterstock/Javier Hermoso.
Mới đây, nhà khảo cổ độc lập Ben van Kerkwyk gần đây chia sẻ về khám phá ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha có thể chính là nơi tọa lạc thành phố Atlantis huyền thoại mà giới khoa học tìm kiếm suốt nhiều năm qua. Ảnh: Michael Donnellan.
"Có một anh chàng tên là Michael Donnellan... Và anh ta nghĩ rằng mình đã tìm thấy, ít nhất, nếu không phải là Atlantis thì cũng là một phần của thành phố này ở ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha. Họ chắc chắn đã tìm thấy thứ gì đó trong vùng biển này", nhà nghiên cứu độc lập Ben chia sẻ. Ảnh: Michael Donnellan.
Ông Michael có bộ phim tài liệu sắp ra mắt có tên "Atlantica" tiết lộ những cấu trúc tuyến tính đồ sộ và những bức tường tròn đồng tâm khổng lồ nằm rải rác dưới đáy biển ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha. Ảnh: ART Collection/Alamy.
Nhà khảo cổ độc lập Donnellan cho hay những mô tả trong tác phẩm của Plato hoàn toàn trùng khớp với những phát hiện mới về tàn tích, khu định cư thời tiền sử và các mỏ cổ đại ở khu vực Gades. Đây là bằng chứng mạnh mẽ nhất về một nền văn minh Đại Tây Dương. Ảnh: National Geographic.
Những khám phá này, bao gồm các cấu trúc dưới nước và các địa điểm phủ trầm tích cho thấy sự phá hủy đột ngột, phù hợp với các ghi chép của Plato về khí hậu, cấu trúc xã hội và thần thoại cổ đại về thành phố Atlantis. Ảnh: historicaleve.
Ông Michael đã tìm thấy những tàn tích chìm dưới nước dọc theo bờ biển xung quanh Cádiz - thành phố ở Andalusia. Ông dành 8 năm để nghiên cứu bờ biển Cadiz bằng hệ thống sonar tiên tiến dùng để lập bản đồ đáy biển có độ phân giải cao, tạo ra hình ảnh 3D chi tiết về môi trường dưới nước. Ảnh: Getty Images / StockByM.
Nhà khảo cổ độc lập Ben lưu ý rằng, ông Michael đã sử dụng các kỹ thuật điều tra vệ tinh và chụp ảnh trên không của Merlin Burrows để khám phá các cấu trúc ẩn. Những công nghệ này giúp xác định các cấu trúc dài ở đáy đại dương. Trong đó có một số bức tường cao tới 6m và được bố trí một cách có tổ chức. Ảnh: Public domain illustration.
Giữa các bức tường là những kênh đào được chạm khắc tinh xảo và ở giữa là một tàn tích hình chữ nhật, gợi nhớ đến mô tả của Plato về ngôi đền Poseidon, tạo nên nơi mà ông tin là kinh đô của Atlantis. Ảnh: Chronicle / Alamy Stock Photo.
Tâm Anh (theo Mail Online)
