Tử vi tuần mới (8 - 14/9): 3 con giáp thăng tiến, tài vận nở rộ

Tử vi tuần mới (8 - 14/9): 3 con giáp thăng tiến, tài vận nở rộ

Trong tuần mới, 3 con giáp có thể gặp nhiều niềm vui bất ngờ, mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp, tài vận bùng nổ.

Tâm Anh (theo D1xz)
Tuổi Sửu. Trong 7 ngày tới, người tuổi Sửu cẩn trọng, tỉ mỉ, trí tuệ ưu việt có thể đưa ra quyết định chính xác sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Từ đó, con giáp này có thể mở ra cánh cửa mới giúp sự nghiệp "lên hương".
Về tài vận, tuổi Sửu nắm chắc cơ hội kiếm tiền, đưa ra quyết định kinh doanh hoặc đầu tư một cách nhanh chóng, không chút do dự. Nhờ vậy, tài chính của con giáp này ngày càng dư giả.
Tuổi Sửu dùng sự chân thành để kết giao bạn bè, mở rộng các mối quan hệ và thể hiện quan điểm sống, sở thích... Trong tình yêu, con giáp này cùng nửa kia viết tiếp câu chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn.
Tuổi Thìn. Bước sang tuần mới, người tuổi Thìn nhạy bén, giỏi quan sát và có thể nhanh chóng nắm bắt trọng điểm để từ đó có thể đưa ra chiến lược, phương án kinh doanh phù hợp. Đặc biệt, nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này thăng tiến như diều gặp gió.
Với sự chủ động và hành động quyết đoán, tuổi Thìn có thể tối đa hóa lợi nhuận từ những kênh đầu tư uy tín. Con giáp này cũng có thể được đối tác, người quen tin tưởng, cùng nhau làm ăn. Nhờ vậy, tài chính của tuổi Thìn vô cùng thịnh vượng.
Người tuổi Thìn hãy mạnh dạn, đừng giấu diếm cá tính hay sở thích của bản chỉ để làm vừa lòng người khác. Với sức hút riêng, con giáp này có thể gặp được những người bạn đồng hành có chung đam mê, lý tưởng. Mối quan hệ với gia đình khá tốt đẹp.
Tuổi Tỵ. Trong tuần mới, người tuổi Tỵ cần cù, kiên nhẫn, chịu khó, hiếm khi đưa ra quyết định trong lúc bốc đồng. Nhờ đó, con giáp này có thể xây dựng nền tảng sự nghiệp vững chắc. Dù thành quả đôi khi chậm hơn người khác nhưng tuổi Tỵ có thể tạo được nguồn lực cho cú bứt phá sau này.
Tuổi Tỵ có thể nhận được một khoản thu nhập bất ngờ, có thể là tiền thưởng, lợi nhuận đã đầu tư trước đó hoặc dự án kinh doanh nhỏ. Con giáp này hãy quản lý hiệu quả tài sản để không ngừng "sinh sôi nảy nở".
Trong tình cảm, tuổi Tỵ có thể đón nhận nhiều tin vui, gia đình thuận hòa. Tình yêu đôi lứa phát triển và ngày càng gắn bó, thấu hiểu. Tuy nhiên, con giáp này hãy cẩn thận, tránh phát sinh mâu thuẫn với người khác chỉ vì một chuyện nhỏ. Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.
Mời độc giả xem video: Từ 2024 - 2028: Bốn con giáp lộc rơi ngay cửa, dễ kiếm bộn tiền.
