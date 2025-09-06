Tử vi tuần mới (8 - 14/9): 3 con giáp thăng tiến, tài vận nở rộ

Trong tuần mới, 3 con giáp có thể gặp nhiều niềm vui bất ngờ, mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp, tài vận bùng nổ.
Không còn che giấu mái tóc bị rụng cả mảng do sự cố tẩy tóc, DJ Soda xuất hiện với hình ảnh chân thực nhất ở một sự kiện gần đây.
Không còn che giấu mái tóc bị rụng cả mảng do sự cố tẩy tóc, DJ Soda xuất hiện với hình ảnh chân thực nhất ở một sự kiện gần đây.
Các nhà khảo cổ học khi khai quật ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bất ngờ phát hiện ra một hố chôn cất chứa xe ngựa và gần 100 con ngựa.
Bình đựng nước cổ đại có biểu tượng mặt cười gây thú vị giới khảo cổ học Thổ Nhĩ Kỳ ngay cái nhìn đầu tiên.
Vanadinite là một khoáng vật rực rỡ chứa vanadi, thường có màu đỏ cam bắt mắt, không chỉ quý hiếm mà còn mang nhiều điều thú vị ít người biết đến.
Từ sáng sớm ngày Rằm tháng 7, chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rộn ràng không khí mua sắm.
Phiên bản giới hạn của mẫu xe SUV Hyundai Creta bao gồm; King, King Knight và King sẽ được mở bán để mừng 10 năm dòng xe này có mặt trên thị trường.
Sau đồn đoán về việc đã sinh con đầu lòng, vợ chồng hot girl Hàn Hằng và Huyme bất ngờ tung bộ ảnh bầu.
Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ loạt ảnh ăn mặc đơn giản, sở hữu vẻ đẹp mộc mạc ngày chưa nổi tiếng.
Mới đây, trong chuyến du lịch, hot girl Yumi.k đăng tải một bức ảnh selfie trên máy bay trong đó cô mặc nội y ren xuyên thấu gây chú ý khắp cõi mạng.
Hai nữ diễn viên phim Cô dâu ma: Jun Vũ - Rima Thanh Vy đều sinh năm 1995, sở hữu vóc dáng quyến rũ, gương mặt trẻ trung.
Nếu thuộc một trong ba con giáp này, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận may mắn dồn dập sau Rằm tháng 7 Âm lịch năm nay.
Giữ vững phong độ về ngoại hình, hot girl Trang Bít Tết mới đây lại gây chú ý khi xuất hiện với dự án biến hình thành thợ sửa ống nước.
Năm 2025, các hãng lớn tung ra loạt smartphone siêu nhẹ nhưng vẫn mạnh mẽ, mang đến trải nghiệm di động đỉnh cao cho người dùng hiện đại.
Sau khi ra mắt tại Thái Lan, mẫu xe tay ga phiên bản giới hạn Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP được đưa về Việt Nam thông qua nhập khẩu tư nhân.
Linh Nắng - cái tên không còn xa lạ với cộng đồng game thủ Việt Nam, một lần nữa khiến fan "mất máu" với loạt ảnh khoe góc nghiêng đầy gợi cảm.
Ngô Thanh Vân chia sẻ hình ảnh tiệc đầy tháng tại nhà của con gái đầu lòng đồng thời gửi lời cảm ơn đến Huy Trần.
Không còn mếu máo trong ngày khai giảng như năm trước, bé Pam - con gái của hot girl Salim đã nhanh chóng hòa nhập cùng bạn bè và trường lớp.
Gò Silbury ở Wiltshire, Anh, là một trong những công trình tiền sử bí ẩn nhất châu Âu, chứa đựng nhiều điều kỳ lạ khiến các nhà khảo cổ say mê nghiên cứu.
Với hình dáng kỳ lạ, thân củ như quái thú, nho Angola trở thành biểu tượng độc lạ trong giới chơi cây cảnh siêu giàu.
Diện thiết kế áo đấu của Liverpool kết hợp với duy mỗi quần nội y, cô nàng Ponsawan Phusua đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.